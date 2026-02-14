Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026

Ein exklusives Pre-Dinner mit Glanz, Glamour und britischem Hochadel, ein Red Carpet voller Stars und eine Hollywood-Ikone, die für Schreckmomente sorgte – der 68. Wiener Opernball hatte es in sich. Sasa Schwarzjirg war für Sie mittendrin und lässt in der Spezialausgabe „Alles Walzer“ die Highlights und schönsten Momente des „Balls der Bälle“ noch einmal aufleben.