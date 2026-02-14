Zum Jubiläum ist die Jagd auf den Titel eröffnet

Budget von 430.000 Euro

Ob nun also der nächste Titel folgt? „Die Chance ist heuer für jeden so groß wie noch nie. Weil die Liga noch nie so ausgeglichen war. Für mich bleibt Linz der Topfavorit“, hält Perkounig den Ball flach und betont: „Es wäre schon grandios, wenn wir es mal ins Play-off-Semifinale schaffen würden.“ Zumal auch das Budget mit 430.000 € im unteren Drittel der Liga angesiedelt ist. „Ich hätte im Winter gerne mit Transfers nachgelegt, aber wir haben nicht die finanziellen Mittel.“