Oberwart ist gerüstet – Aufstieg ist wieder Thema!

Ein katastrophales Frühjahr in der 3. Liga ließ Oberwarts Aufstiegsträume im letzten Jahr wie eine Seifenblase zerplatzen. Heuer ist man nach der Herbstsaison wieder auf Aufstiegskurs. Der große Unterschied – man hat aus den Fehlern der letzten Meisterschaft gelernt und will es heuer besser machen. Wir haben uns mit Oberwarts Sportlichem Leiter Peter Lehner kurz vor dem Rückrundenstart gegen Parndorf unterhalten.