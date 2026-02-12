Vorteilswelt
Wie geht´s weiter?

Neuer BMW-Steyr-Chef: „Autoindustrie unter Druck“

Oberösterreich
12.02.2026 11:20
Harald Gottsche ist seit Anfang Jänner Leiter des BMW-Werks in Steyr. Zuvor war der 52-Jährige ...
Harald Gottsche ist seit Anfang Jänner Leiter des BMW-Werks in Steyr. Zuvor war der 52-Jährige Chef des Standortes von BMW in Mexico. Gottsche ist gebürtiger Bayer.(Bild: BMW)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Harald Gottsche leitet seit Jänner das Werk des Autobauers BMW im oberösterreichischen Steyr. Im Antrittsinterview mit der „Krone“ spricht er über den „harten Preiskampf“ in China und Investitionen in Wasserstoff-Antriebe, obwohl es dafür in Österreich keine einzige Tankstelle mehr gibt.

Der Motor der Autobranche ist ins Stottern geraten: Der Gewinn der deutschen Fahrzeughersteller – von ihnen ist die oberösterreichische Zulieferindustrie stark abhängig – brach im dritten Quartal 2025 um 76 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage nach teuren europäischen Autos schwächelt, die US-Zölle machen Probleme und die Absätze am wichtigen chinesischen Markt sinken. Dazu kommen die notwendigen Investitionen in Elektro-Mobilität. In dieser Gemengelage hat Harald Gottsche (52) mit Jahreswechsel die Leitung des BMW Werks in Steyr übernommen – mit rund 4900 Mitarbeitern das größte Motorenwerk des deutschen Konzerns.

