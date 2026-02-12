Neuer BMW-Steyr-Chef: „Autoindustrie unter Druck“

Der Motor der Autobranche ist ins Stottern geraten: Der Gewinn der deutschen Fahrzeughersteller – von ihnen ist die oberösterreichische Zulieferindustrie stark abhängig – brach im dritten Quartal 2025 um 76 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage nach teuren europäischen Autos schwächelt, die US-Zölle machen Probleme und die Absätze am wichtigen chinesischen Markt sinken. Dazu kommen die notwendigen Investitionen in Elektro-Mobilität. In dieser Gemengelage hat Harald Gottsche (52) mit Jahreswechsel die Leitung des BMW Werks in Steyr übernommen – mit rund 4900 Mitarbeitern das größte Motorenwerk des deutschen Konzerns.