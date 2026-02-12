Neuer BMW-Steyr-Chef: „Autoindustrie unter Druck“

Harald Gottsche leitet seit Jänner das Werk des Autobauers BMW im oberösterreichischen Steyr. Im Antrittsinterview mit der „Krone“ spricht er über den „harten Preiskampf“ in China und Investitionen in Wasserstoff-Antriebe, obwohl es dafür in Österreich keine einzige Tankstelle mehr gibt.
Der Motor der Autobranche ist ins Stottern geraten: Der Gewinn der deutschen Fahrzeughersteller – von ihnen ist die oberösterreichische Zulieferindustrie stark abhängig – brach im dritten Quartal 2025 um 76 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage nach teuren europäischen Autos schwächelt, die US-Zölle machen Probleme und die Absätze am wichtigen chinesischen Markt sinken. Dazu kommen die notwendigen Investitionen in Elektro-Mobilität. In dieser Gemengelage hat Harald Gottsche (52) mit Jahreswechsel die Leitung des BMW Werks in Steyr übernommen – mit rund 4900 Mitarbeitern das größte Motorenwerk des deutschen Konzerns.
