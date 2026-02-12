Kader stark wie nie – ÖFB-Team gerüstet für die WM

Super-Talent springt ab sofort für Österreich!
Nationenwechsel fix
119 Tage sind es noch bis zum Eröffnungspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika! Das ÖFB-Team hat etwas länger Zeit – muss erst am 17. Juni gegen Jordanien ran. Rangnick & Co. haben ihre bisherigen Hausaufgaben mit Basecamp und Testspielgegnern mit Bravour gemeistert. „Krone“-Redakteur Christian Reichel nahm bei uns im krone.tv-Sportstudio Platz, um über den aktuellen Kader und andere wichtige ÖFB-Themen zu sprechen.
