krone.tv-Sporttalk:

Kader stark wie nie – ÖFB-Team gerüstet für die WM

Fußball National
12.02.2026 15:52
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

119 Tage sind es noch bis zum Eröffnungspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika! Das ÖFB-Team hat etwas länger Zeit – muss erst am 17. Juni gegen Jordanien ran. Rangnick & Co. haben ihre bisherigen Hausaufgaben mit Basecamp und Testspielgegnern mit Bravour gemeistert. „Krone“-Redakteur Christian Reichel nahm bei uns im krone.tv-Sportstudio Platz, um über den aktuellen Kader und andere wichtige ÖFB-Themen zu sprechen.

Fußball National
12.02.2026 15:52
Ähnliche Themen
MexikoSüdafrikaJordanien
ÖFB
