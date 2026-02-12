Mann (24) stützte beim Eisklettern 20 Meter ab

Am Donnerstagvormittag wollten zwei junge Männer beim sogenannten „Handelsbrücken“-Eisfall im Fleißtal in der Gemeinde Heiligenblut in Kärnten eisklettern. Dabei verlor der 24-Jährige den Halt und stürzte ab.
Der Unfall ereignete sich, als der 24-Jährige im Vorstieg kletterte und Eisschrauben als Zwischensicherung setzte. Doch dabei brach eine der bestehenden Sicherungen aus dem Eis. Der 24-Jährige verlor den Halt und stürzte vorerst noch ins Seil.
20 Meter abgestürzt
Sein Freund, ein 23-Jähriger, sicherte ihn währenddessen und konnte ihn zuerst noch mittels Seil halten. Doch „kurz darauf brachen weitere Eisschrauben aus und der 24-Jährige stürzte 20 Meter in die Tiefe und landete am Standplatz seines Freundes“, so die Landespolizeidirektion.
Er verständigte unmittelbar die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Mittels Seilbergung von Rettungshubschrauber Martin 4 wurde er geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der 23-jährige Freund blieb unverletzt.
Im Einsatz waren die Bergrettung Heiligenblut mit fünf Kräften und die Alpineeinsatzgruppe der Polizei.
