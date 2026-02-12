Mann (24) stützte beim Eisklettern 20 Meter ab

20 Meter abgestürzt

Sein Freund, ein 23-Jähriger, sicherte ihn währenddessen und konnte ihn zuerst noch mittels Seil halten. Doch „kurz darauf brachen weitere Eisschrauben aus und der 24-Jährige stürzte 20 Meter in die Tiefe und landete am Standplatz seines Freundes“, so die Landespolizeidirektion.