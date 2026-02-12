Vorteilswelt
Schwierige Seilbergung

Mann (24) stützte beim Eisklettern 20 Meter ab

Kärnten
12.02.2026 16:17
Rettungshubschrauber mit Seilwinde im Einsatz.
Rettungshubschrauber mit Seilwinde im Einsatz.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Donnerstagvormittag wollten zwei junge Männer beim sogenannten „Handelsbrücken“-Eisfall im Fleißtal in der Gemeinde Heiligenblut in Kärnten eisklettern. Dabei verlor der 24-Jährige den Halt und stürzte ab.

Der Unfall ereignete sich, als der 24-Jährige im Vorstieg kletterte und Eisschrauben als Zwischensicherung setzte. Doch dabei brach eine der bestehenden Sicherungen aus dem Eis. Der 24-Jährige verlor den Halt und stürzte vorerst noch ins Seil.

20 Meter abgestürzt
Sein Freund, ein 23-Jähriger, sicherte ihn währenddessen und konnte ihn zuerst noch mittels Seil halten. Doch „kurz darauf brachen weitere Eisschrauben aus und der 24-Jährige stürzte 20 Meter in die Tiefe und landete am Standplatz seines Freundes“, so die Landespolizeidirektion. 

Er verständigte unmittelbar die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Mittels Seilbergung von Rettungshubschrauber Martin 4 wurde er geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der 23-jährige Freund blieb unverletzt.

Im Einsatz waren die Bergrettung Heiligenblut mit fünf Kräften und die Alpineeinsatzgruppe der Polizei.

Kärnten
12.02.2026
Kärnten

