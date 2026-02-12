Wie aus einem Kuhstall ein Reich voll Magie wurde

Betritt man den Kostümfundus von Hermine Kogler in Eggendorf in der Gemeinde Hartberg, bleibt einem vor Staunen der Mund offen stehen. Weit über 2000 Kostüme, viele davon von der gebürtigen Burgenländerin selbst geschneidert und entworfen, warten hier auf ihren Einsatz – bei Faschingsfeiern, Motto-Partys, Umzügen, Bällen, Geburtstagen oder vielen anderen Anlässen wie sogar dem Grazer Tuntenball.