Snowboarder räumen ab ++ Conny Hütters Happy End

Alessandro Hämmerle gelingt die Titelverteidigung im Snowboard-Cross, Conny Hütter krönt ihren Olympia-Abschied mit Edelmetall und Jakob Pöltl kehrt in der NBA nach langer Pause zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 12. Februar.