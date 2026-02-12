Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“

Dass ihm die Familie vor Ort die Daumen drückte, spornte den Vorarlberger zusätzlich an. „Davon lebt man als Athlet. Dafür machen wir das alles, damit Freunde und Familie zuschauen können. Das gibt einem so viel Energie. Auch über den ganzen Sommer hinweg geht man die extra Meile und wenn man dann so belohnt wird, ist das einfach unbeschreiblich. Ganz ehrlich: Nach der Krankheit in den Wochen davor hätte ich das nicht gedacht. Das war psychisch extrem anstrengend. Und jetzt das Ding um den Hals zu hängen – ich kann es noch weniger glauben als vor vier Jahren. Wirklich unfassbar“, so der 32-Jährige, der bereits 2022 in Peking zur Goldmedaille gerast war.