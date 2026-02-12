Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kränkelnd zu Gold

Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“

Olympia
12.02.2026 16:09
Jakob Dusek raste am Donnerstag zur Goldmedaille.
Jakob Dusek raste am Donnerstag zur Goldmedaille.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unglaublich! Spielte der gesundheitlich angeschlagene Alessandro Hämmerle am Morgen noch mit dem Gedanken, auf den Start im Snowboard-Cross zu verzichten, geht er heute als zweifacher Olympiasieger schlafen.

0 Kommentare

„Gott sei Dank habe ich es durchgezogen. Am Morgen habe ich mir noch gedacht: Meine Güte, wie soll das heute gut gehen? Ich hatte wirklich kaum Energie. In der Mittagspause habe ich dann versucht, mich ein bisschen zu sammeln. Zuerst habe ich mir gedacht, ich bin heute irgendwie so lasch. Aber dann ist das Adrenalin gekommen“, verriet Hämmerle im ORF-Interview. 

Alessandro Hämmerle (l.) und Jakob Dusek (r.)
Alessandro Hämmerle (l.) und Jakob Dusek (r.)(Bild: Christof Birbaumer)

Dass ihm die Familie vor Ort die Daumen drückte, spornte den Vorarlberger zusätzlich an. „Davon lebt man als Athlet. Dafür machen wir das alles, damit Freunde und Familie zuschauen können. Das gibt einem so viel Energie. Auch über den ganzen Sommer hinweg geht man die extra Meile und wenn man dann so belohnt wird, ist das einfach unbeschreiblich. Ganz ehrlich: Nach der Krankheit in den Wochen davor hätte ich das nicht gedacht. Das war psychisch extrem anstrengend. Und jetzt das Ding um den Hals zu hängen – ich kann es noch weniger glauben als vor vier Jahren. Wirklich unfassbar“, so der 32-Jährige, der bereits 2022 in Peking zur Goldmedaille gerast war.

Lesen Sie auch:
Alessandro Hämmerle (li.) holt den Olympiasieg, Jakob Dusek (re.) freut sich über die ...
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
12.02.2026

„Einfach geil!“
Dass mit Jakob Dusek ein Landsmann auf Rang drei landete, macht den Erfolg umso schöner. „Ja, unglaublich. Ich bin so happy, dass es endlich einmal funktioniert hat. Das war das fünfte große Finale bei einem Großevent mit zwei Österreichern – und das erste Mal, dass kein Österreicher Vierter geworden ist. Also ich bin sprachlos. Es ist einfach geil“, freute sich Dusek, der sich mit einem starken Finish zur Bronzemedaille katapultierte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
12.02.2026 16:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Ab 18.30 Uhr LIVE
Rodeln: Winkt in Team-Staffel nächste Medaille?
Kränkelnd zu Gold
Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“
„Liebe ihn so sehr“
Auf Abfahrtsgold folgt Heiratsantrag für Johnson
„Krone“-Kolumne
Bei der Epstein-Frage wurde Eliasch schmallippig
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf