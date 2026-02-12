Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“

Unglaublich! Spielte der gesundheitlich angeschlagene Alessandro Hämmerle am Morgen noch mit dem Gedanken, auf den Start im Snowboard-Cross zu verzichten, geht er heute als zweifacher Olympiasieger schlafen.
„Gott sei Dank habe ich es durchgezogen. Am Morgen habe ich mir noch gedacht: Meine Güte, wie soll das heute gut gehen? Ich hatte wirklich kaum Energie. In der Mittagspause habe ich dann versucht, mich ein bisschen zu sammeln. Zuerst habe ich mir gedacht, ich bin heute irgendwie so lasch. Aber dann ist das Adrenalin gekommen“, verriet Hämmerle im ORF-Interview.
Dass ihm die Familie vor Ort die Daumen drückte, spornte den Vorarlberger zusätzlich an. „Davon lebt man als Athlet. Dafür machen wir das alles, damit Freunde und Familie zuschauen können. Das gibt einem so viel Energie. Auch über den ganzen Sommer hinweg geht man die extra Meile und wenn man dann so belohnt wird, ist das einfach unbeschreiblich. Ganz ehrlich: Nach der Krankheit in den Wochen davor hätte ich das nicht gedacht. Das war psychisch extrem anstrengend. Und jetzt das Ding um den Hals zu hängen – ich kann es noch weniger glauben als vor vier Jahren. Wirklich unfassbar“, so der 32-Jährige, der bereits 2022 in Peking zur Goldmedaille gerast war.
„Einfach geil!“
Dass mit Jakob Dusek ein Landsmann auf Rang drei landete, macht den Erfolg umso schöner. „Ja, unglaublich. Ich bin so happy, dass es endlich einmal funktioniert hat. Das war das fünfte große Finale bei einem Großevent mit zwei Österreichern – und das erste Mal, dass kein Österreicher Vierter geworden ist. Also ich bin sprachlos. Es ist einfach geil“, freute sich Dusek, der sich mit einem starken Finish zur Bronzemedaille katapultierte.
