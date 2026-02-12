Braucht Österreich sechs Volksschuljahre?

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung“, soll der frühere US-Präsident John F. Kennedy gesagt haben. Der richtige Bildungsweg will also gut überlegt und gewählt sein. Auch deshalb plant das Bildungsministerium unter Christoph Wiederkehr nun Pilotprojekte, die die Volksschule von vier auf sechs Jahre verlängern sollen. Eine längere gemeinsame Schulzeit sei „gut für die Entwicklung“ und stärke die Chancengerechtigkeit, so der Minister. Wien hat sich bereits bereit erklärt, bei der Modellphase mitzumachen. Rückendeckung kommt von der SPÖ, Skepsis hingegen von der Lehrergewerkschaft.