Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Braucht Österreich sechs Volksschuljahre?

Forum
12.02.2026 16:30
Nachsitzen fürs System? Das Bildungsministerium will die Volksschulzeit auf sechs Jahre anheben.
Nachsitzen fürs System? Das Bildungsministerium will die Volksschulzeit auf sechs Jahre anheben.(Bild: contrastwerkstatt/stock.adobe.com)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Zehn Jahre alt und schon steht die erste große Weichenstellung im Leben eines Kindes an: Gymnasium oder Mittelschule? Bildungsminister Christoph Wiederkehr will genau hier ansetzen: Die Volksschule soll künftig sechs statt vier Jahre dauern. Zwei Jahre mehr Zeit für Entwicklung. Weniger Druck für Kinder und Eltern. Kann dieses Konzept Schule machen?

0 Kommentare

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung“, soll der frühere US-Präsident John F. Kennedy gesagt haben. Der richtige Bildungsweg will also gut überlegt und gewählt sein. Auch deshalb plant das Bildungsministerium unter Christoph Wiederkehr nun Pilotprojekte, die die Volksschule von vier auf sechs Jahre verlängern sollen. Eine längere gemeinsame Schulzeit sei „gut für die Entwicklung“ und stärke die Chancengerechtigkeit, so der Minister. Wien hat sich bereits bereit erklärt, bei der Modellphase mitzumachen. Rückendeckung kommt von der SPÖ, Skepsis hingegen von der Lehrergewerkschaft.

Mehr Zeit, mehr Bildung?
Die Frage ist heikel. Zwei zusätzliche Jahre könnten Druck nehmen. Sie könnten Sprachförderung stärken, soziale Unterschiede ausgleichen, Kindern mehr Zeit geben, ihre Stärken zu entdecken und Interessen zu wecken. Sie könnten aber auch leistungsstarke Kinder bremsen und Probleme mehr aufschieben als beheben. Zwei zusätzliche Jahre kosten Geld, Personal und Raum – alles derzeit knapp. Wer unterrichtet? Wo entstehen neue Klassen? Und ist das der richtige Hebel für ein Bildungssystem, das vielerorts im Argen liegt?

Ist es sinnvoll, Kinder erst mit zwölf statt mit zehn Jahren aufzuteilen? Und ganz persönlich: Wie haben Sie die Entscheidung nach der vierten Klasse erlebt?Teilen Sie Ihre Sichtweise mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
12.02.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Zivilcourage: Handeln Sie, wenn es ernst wird?
Frage des Tages
Kern sagt ab: Kommt die SPÖ jetzt zur Ruhe?
Diskutieren Sie mit!
Wen würden Sie gerne auf den Opernball mitnehmen?
Diskutieren Sie mit!
Das „Krone“-Olympia-Forum!
Frage des Tages
Überlegen Sie, den Job zu wechseln?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf