Westbahnhof-Terrorpläne: Teenie erneut angeklagt

Junger IS-ler wollte Messer und Faustfeuerwaffe kaufen

Dem vorangegangen waren Observationen des Wiener Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Wie sich zeigte, versuchte der 15-Jährige wiederholt, in den Besitz von Waffen zu gelangen. Am 19. November wollte er ein Kampfmesser erwerben, am 20. November neben einem Teleskop-Schlagstock und Quarzhandschuhen sogar eine Faustfeuerwaffe. Die Schusswaffe bekam er allerdings nicht, da ihm in dem Geschäft gesagt wurde, diese sei „nicht verkäuflich“.