Ungarn sieht „militärische Drohung“ aus Kiew

Gulyás bezog sich bei seinen Angaben auf ein Video, das ungarische Medien veröffentlicht hatten und welches einen Major der ukrainischen Streitkräfte dabei zeigt, wie dieser damit prahlt, binnen kurzer Zeit mit einer ukrainischen Brigade einzumarschieren, wenn Orbán weiter „provoziere“ und sich als „KGB-Agent“ agiere. Bei dem hochrangigen Militär handelt es sich um Jewchen Karas, seines Zeichens früherer Anführer der rechtsextremen Organisation C14, die von 2011 bis 2020 existiert hat und deren Mitglieder auch in mehreren ukrainischen Medien als „Neonazis“ bezeichnet wurden.