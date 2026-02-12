Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Liebe ihn so sehr“

Auf Abfahrtsgold folgt Heiratsantrag für Johnson

Olympia
12.02.2026 16:08
Breezy Johnson hat im Ziel einen Heiratsantrag bekommen.
Breezy Johnson hat im Ziel einen Heiratsantrag bekommen.(Bild: AP/Andy Wong)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In guten und in schlechten Zeiten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson kam am Donnerstag im Super-G in Cortina zu Sturz, durfte aber kurze Zeit später trotzdem einen Titel davontragen. Den Heiratsantrag ihres Freundes Connor Watkins im Zielbereich nahm sie an und ist nun eine Verlobte.

0 Kommentare

„Seine Worte waren so schön. Ich habe einfach nur gedacht, wie sehr ich ihn liebe“, sagte die US-Amerikanerin. Es sei ihr Traum gewesen, bei Olympischen Spielen einen Antrag zu bekommen.

Johnson ist zudem Weltmeisterin in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Die Hoffnung auf eine weitere Olympia-Medaille erfüllte sich in Cortina jedoch nicht: In der Team-Kombination wurde sie trotz Bestzeit in der Abfahrt an der Seite von Ski-Königin Mikaela Shiffrin Vierte. Im Super-G war bereits in der Qualifikation Endstation.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
12.02.2026 16:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Ab 18.30 Uhr LIVE
Rodeln: Winkt in Team-Staffel nächste Medaille?
Kränkelnd zu Gold
Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“
„Liebe ihn so sehr“
Auf Abfahrtsgold folgt Heiratsantrag für Johnson
„Krone“-Kolumne
Bei der Epstein-Frage wurde Eliasch schmallippig
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf