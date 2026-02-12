Auf Abfahrtsgold folgt Heiratsantrag für Johnson

Johnson ist zudem Weltmeisterin in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Die Hoffnung auf eine weitere Olympia-Medaille erfüllte sich in Cortina jedoch nicht: In der Team-Kombination wurde sie trotz Bestzeit in der Abfahrt an der Seite von Ski-Königin Mikaela Shiffrin Vierte. Im Super-G war bereits in der Qualifikation Endstation.