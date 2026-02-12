Auf Abfahrtsgold folgt Heiratsantrag für Johnson

In guten und in schlechten Zeiten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson kam am Donnerstag im Super-G in Cortina zu Sturz, durfte aber kurze Zeit später trotzdem einen Titel davontragen. Den Heiratsantrag ihres Freundes Connor Watkins im Zielbereich nahm sie an und ist nun eine Verlobte.
„Seine Worte waren so schön. Ich habe einfach nur gedacht, wie sehr ich ihn liebe“, sagte die US-Amerikanerin. Es sei ihr Traum gewesen, bei Olympischen Spielen einen Antrag zu bekommen.
Johnson ist zudem Weltmeisterin in der Abfahrt und in der Team-Kombination. Die Hoffnung auf eine weitere Olympia-Medaille erfüllte sich in Cortina jedoch nicht: In der Team-Kombination wurde sie trotz Bestzeit in der Abfahrt an der Seite von Ski-Königin Mikaela Shiffrin Vierte. Im Super-G war bereits in der Qualifikation Endstation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.