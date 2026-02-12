Vorteilswelt
Nachbarin holte Hilfe

Felsbrocken kippte um: Gartenbesitzer eingeklemmt

Oberösterreich
12.02.2026 15:31
Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus
Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zum Glück hörte eine Nachbarin seine Hilfeschreie: Ein 38-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag in seinem Garten in Scharnstein von einem umkippenden Felsbrocken an den Beinen eingeklemmt.

0 Kommentare

Ein 38-Jähriger war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr mit Bauarbeiten in seinem Garten in Scharnstein beschäftigt, als plötzlich ein Felsen zur Seite kippte und er mit seinen Beinen unter dem mehrere hundert Kilo schweren Felsbrocken eingeklemmt wurde. Durch seine Hilfeschreie wurde die 25-jährige Nachbarin auf ihn aufmerksam und fand ihn unter dem Felsen eingeklemmt vor. 

Feuerwehr befreite ihn mit Hebekissen
Der 38-Jährige konnte erst von der Freiwilligen Feuerwehr Scharnstein mit Hebekissen und weiterer technischer Ausrüstung geborgen werden. Er wurde vom Notarzthubschrauber Martin 3 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Gmunden geflogen.

Oberösterreich
Nachbarin holte Hilfe
Felsbrocken kippte um: Gartenbesitzer eingeklemmt
