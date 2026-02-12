Felsbrocken kippte um: Gartenbesitzer eingeklemmt

Ein 38-Jähriger war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr mit Bauarbeiten in seinem Garten in Scharnstein beschäftigt, als plötzlich ein Felsen zur Seite kippte und er mit seinen Beinen unter dem mehrere hundert Kilo schweren Felsbrocken eingeklemmt wurde. Durch seine Hilfeschreie wurde die 25-jährige Nachbarin auf ihn aufmerksam und fand ihn unter dem Felsen eingeklemmt vor.



Feuerwehr befreite ihn mit Hebekissen

Der 38-Jährige konnte erst von der Freiwilligen Feuerwehr Scharnstein mit Hebekissen und weiterer technischer Ausrüstung geborgen werden. Er wurde vom Notarzthubschrauber Martin 3 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Gmunden geflogen.