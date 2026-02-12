Bei der Epstein-Frage wurde Eliasch schmallippig

„Es ist kein Szenario möglich, dass Frauen (bei den Spielen 2030 in Frankreich, anm.) nicht dabei sein werden. Ich garantiere, dass ich um die Sportart kämpfen werde. Wir werden alles Mögliche tun, damit diese Sportart im Kalender bleibt – für eine lange Zeit“, erklärte FIS-Präsident Johan Eliasch am Rande des ersten Olympia-Bewerbs der Kombinierer in Val di Fiemme am Mittwoch.