Bei der Epstein-Frage wurde Eliasch schmallippig

Johan Eliasch, Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS), äußerte sich zur Zukunft der Nordischen Kombination. Als es um seine Nennung in den sogenannten „Epstein Files“ ging, wurde der schwedisch-US-amerikanische Multimilliardär allerdings schmallippig.
Jahrelang wurde die Nordische Kombination innerhalb des Internationalen Skiverbandes (FIS) stiefmütterlich behandelt. Da war den Verantwortlichen wohl der Ernst der Lage nicht bewusst. Das Internationale Olympische Comite (IOC) setzte die Sportart, die seit Anbeginn der Winterspiele (1924 in Chamonix fanden die ersten statt) zum Programm zählt, auf die sogenannte „Watchlist“.
Dabei geht es um Zuschauerzahlen bei den Bewerben, Einschaltquoten im TV, aber auch die Anzahl an teilnehmenden sowie reüssierenden Nationen. Dass die Kombi die einzige Sportart ist, in der keine Damen bei Olympia an den Start gehen dürfen, spricht Bände. Und hat inzwischen auch die FIS-Bosse veranlasst zu handeln.
„Es ist kein Szenario möglich, dass Frauen (bei den Spielen 2030 in Frankreich, anm.) nicht dabei sein werden. Ich garantiere, dass ich um die Sportart kämpfen werde. Wir werden alles Mögliche tun, damit diese Sportart im Kalender bleibt – für eine lange Zeit“, erklärte FIS-Präsident Johan Eliasch am Rande des ersten Olympia-Bewerbs der Kombinierer in Val di Fiemme am Mittwoch.
Auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry machte sich vor Ort ein Bild und plauderte mit Athleten, darunter Stefan Rettenegger. Die Ex-Schwimmerin soll vom Ambiente und der Spannung des Wettkampfes, in dem Johannes Lamparter Silber gewann, angetan gewesen sein.
Zurück zu Eliasch: Der wurde in Tesero zu einer äußerst prekären Thematik befragt. Der Multimilliardär kommt in den „Epstein Files“ vor. Zur Erinnerung: Dem ehemaligen Investmentbanker Jeffrey Epstein, der sich 2019 das Leben nahm, wird jahrzehntelanger Missbrauch und sexuelle Ausbeutung von minderjährigen Mädchen vorgeworfen.
„Es stimmt, dass meine Kontaktdaten von 1988 darin stehen. Das hat aber nichts mit Epstein zu tun. Das ist alles“, gab sich Eliasch, der als enger Freund des ebenfalls in den Skandal verwickelten Ex-Prinzen Andrew gilt, schmallippig.
Das letzte Wort scheint in dieser Causa aber noch nicht gesprochen zu sein.
