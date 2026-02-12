15-Jähriger attackierte Mitschüler mit Eisenstange

War auch ein Messer im Spiel?

„Über unseren Snapchat hat er mich und meine Mutter beleidigt“, sagt der Hauptangeklagte (15), der in Syrien geboren wurde. „Ich wollte ihn zur Rede stellen, damit er sich entschuldigt. Das hat er nicht getan.“ Das Opfer gibt an, dass sich die Eisenstange in einem mitgebrachten Rucksack befunden und der Syrer auf dem Parkplatz ein Messer gezückt habe. Er soll gesagt haben: „Nach der Schule treffen wir uns wieder hier und fetzen. Wenn du nicht kommst, werde ich dich abstechen.“ Dies alles wird von Zeugen entkräftet und deshalb von der Richterin nicht zum Tatbestand erklärt.