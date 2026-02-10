„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen“

Industrie mit dramatischem Minus

Besonders hart trifft es die Industrie: Hier ging die Zahl der neuen Lehrstellen im ersten Lehrjahr 2025 um dramatische 14 Prozent zurück. „Jede siebente Lehrstelle in Österreichs Industriebetrieben wurde 2025 gestrichen. Mit diesem Verhalten sägt die Wirtschaft an dem Ast, auf dem sie eigentlich sitzt“, kritisiert Binder scharf. Sein Vergleich ist plakativ: „Jeder Fußballverein, jede Blasmusikkapelle weiß, warum sie Nachwuchsarbeit betreibt. Ohne Jugend, keine Zukunft. Ohne Lehrstellen, keine Fachkräfte!“