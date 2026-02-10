Vorteilswelt
Alarmierende Zahlen

„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen“

Wirtschaft
10.02.2026 05:30
2025 stellten erneut mehr als 1000 Betriebe ihre Ausbildungsaktivitäten ein, die Lehrlingszahl ...
2025 stellten erneut mehr als 1000 Betriebe ihre Ausbildungsaktivitäten ein, die Lehrlingszahl sank um 3,4 Prozent.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Lehrlingsausbildung in Österreich steckt in einer tiefen Krise: Gab es 1980 noch fast 200.000 Lehrlinge, sind es heute nur noch gut 100.000. Und der Absturz geht weiter. 2025 stellten erneut mehr als 1000 Betriebe ihre Ausbildungsaktivitäten ein, die Lehrlingszahl sank um 3,4 Prozent.

Folge der Lehrstellenmisere: Rund 3500 Jugendliche suchen aktuell vergeblich einen Lehrplatz. Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE schlägt jetzt Alarm und wirft der Wirtschaft Kurzsichtigkeit vor.

„Wir haben mehr als 1000 Ausbildungsbetriebe verloren. Das ist in Zeiten eines steigenden Bedarfs an Facharbeitskräften alarmierend“, sagt Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. „Wer heute nicht ausbildet, wird morgen umso lauter nach Fachkräften rufen müssen.“

Industrie mit dramatischem Minus
Besonders hart trifft es die Industrie: Hier ging die Zahl der neuen Lehrstellen im ersten Lehrjahr 2025 um dramatische 14 Prozent zurück. „Jede siebente Lehrstelle in Österreichs Industriebetrieben wurde 2025 gestrichen. Mit diesem Verhalten sägt die Wirtschaft an dem Ast, auf dem sie eigentlich sitzt“, kritisiert Binder scharf. Sein Vergleich ist plakativ: „Jeder Fußballverein, jede Blasmusikkapelle weiß, warum sie Nachwuchsarbeit betreibt. Ohne Jugend, keine Zukunft. Ohne Lehrstellen, keine Fachkräfte!“

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

PRO-GE fordert: Ausbildungs-Muffel sollen zahlen!
Doch was tun, um die Lehrlingsausbildung – lange Zeit Österreichs Erfolgsgeheimnis – zu retten? Die PRO-GE hat einen radikalen Vorschlag: einen Lehrkostenausgleichsfonds.

Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. „Wer heute nicht ausbildet, ...
Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. „Wer heute nicht ausbildet, wird morgen umso lauter nach Fachkräften rufen müssen.“(Bild: PRO-GE)

Das Modell: Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, sollen mit einer Art „Abschlag“ in einen Topf zahlen. Aus diesem Fonds werden dann jene Unternehmen unterstützt, die in junge Nachwuchskräfte investieren und sie ausbilden.

„Jene Betriebe, die sich vor der Lehrlingsausbildung drücken, sollen künftig an den Kosten beteiligt werden. Für die bereits jetzt vorbildlichen Unternehmen wird so mehr Gerechtigkeit geschaffen und das duale System wieder attraktiver“, erklärt Binder die umstrittene Idee.

Lesen Sie auch:
Die Produktionsbetriebe haben in diesem Herbst österreichweit nur 3985 Lehrlinge neu eingestellt ...
Wegen Wirtschaftskrise
Lehrlingszahlen in der Industrie brechen ein
27.11.2025
Neue Anreize
Einkommen für Lehrlinge um bis zu 270 € mehr
05.09.2025
WK liefert Fakten
Statistik zeigt: Lehrlingszahlen sind rückläufig
14.01.2026

Appell an die Betriebe: Jetzt handeln!
Binder appelliert mit Nachdruck an alle Betriebe, sich einer „Lehrlingsoffensive“ anzuschließen. Die Botschaft ist klar: Der akute Fachkräftemangel ist hausgemacht. Nur wer heute in Lehrlinge investiert, sichert sich morgen die dringend benötigten Facharbeiter.

Alarmierende Zahlen
„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen"
Krone Plus Logo
Für Österreich-Haus
Kärntner liefern italienische Produkte für Olympia
Neues Abkommen
USA arbeiten bei Atomkraft mit Armenien zusammen
„Wir müssen handeln“
Bericht: Artensterben bedroht Wirtschaft massiv
Espresso für 99 Cent
Chinas Billig-Kaffee stürmt deutsche Städte
