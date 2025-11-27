Lehrlingszahlen in der Industrie brechen ein

Den Mangel mit Zuwanderung zu kompensieren, hält die AK für „unrealistisch, da diese Menschen im eigenen Herkunftsland gebraucht“ würden. Angesichts der gestiegenen Arbeitslosenquote gab es Forderungen, offene Stellen mit Arbeitssuchenden zu besetzen. Auch den Vorschlag sieht die Arbeiterkammer kritisch, da dies in der Praxis nicht ohne Weiteres möglich sei, da beispielsweise „eine Pflegekraft aus der Steiermark eine offene Stelle als IT-Techniker in Wien nicht einfach übernehmen kann.“ Es gäbe der AK nach also ein regionales und fachliches Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt.