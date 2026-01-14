Statistik zeigt: Lehrlingszahlen sind rückläufig

Im Sinkflug befinden sich die Lehrlingszahlen im Land Tirol. Das zeigt eine Statistik der Wirtschaftskammer. Erfreulich ist für Fachkräftekoordinator David Narr, dass die Anzahl der ausgezeichneten Lehrbetriebe gestiegen ist.
Aktuelle Zahlen zu den Lehrlingen in Tirol präsentiert die Tiroler Wirtschaftskammer. Mit Stichtag 31. Dezember befanden sich 9700 junge Menschen in einer Ausbildung. Mit Jahresende 2024 waren es noch 10.125. Somit wurde ein Rückgang von 4,2 Prozent verzeichnet. Gleich um 7,1 Prozent gesunken ist indes die Zahl der Lehranfänger.
Unsere Lehrbetriebe investieren konsequent in die Ausbildung junger Fachkräfte.
David Narr
Bild: Christof Birbaumer
Gewerbe und Handwerk zählt die meisten Lehrlinge
Die meisten Lehrlinge (4898) zählt das Gewerbe und Handwerk. Dahinter reihen sich die Sparten Industrie (1226), der Handel (1104) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (939). Insgesamt bilden in Tirol 2896 Betriebe Lehrlinge aus. Trotz des Rückgangs versucht David Narr, der Fachkräftekoordinator in der WK, ein positives Bild zu zeichnen: „Die Qualität der Fachberufslehre bleibt auf einem hohen Niveau. Besonders erfreulich ist, dass sich immer mehr Maturantinnen und Maturanten nach ihrer Schulausbildung für eine duale Ausbildung entscheiden.“
410 Maturanten machen Fachberufslehre
Derzeit würden hierzulande 410 Maturanten eine Fachberufslehre machen, rechnet er vor. Weiters erfreulich ist laut Narr, dass die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe auf 245 gestiegen ist. In diesen Betrieben wird übrigens ein Drittel aller Lehrlinge ausgebildet. „Unsere Lehrbetriebe investieren konsequent in die Ausbildung junger Fachkräfte. Eine duale Ausbildung eröffnet hervorragende Chancen.“
