Statistik zeigt: Lehrlingszahlen sind rückläufig

Gewerbe und Handwerk zählt die meisten Lehrlinge

Die meisten Lehrlinge (4898) zählt das Gewerbe und Handwerk. Dahinter reihen sich die Sparten Industrie (1226), der Handel (1104) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (939). Insgesamt bilden in Tirol 2896 Betriebe Lehrlinge aus. Trotz des Rückgangs versucht David Narr, der Fachkräftekoordinator in der WK, ein positives Bild zu zeichnen: „Die Qualität der Fachberufslehre bleibt auf einem hohen Niveau. Besonders erfreulich ist, dass sich immer mehr Maturantinnen und Maturanten nach ihrer Schulausbildung für eine duale Ausbildung entscheiden.“