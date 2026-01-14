Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WK liefert Fakten

Statistik zeigt: Lehrlingszahlen sind rückläufig

Tirol
14.01.2026 15:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: MANUEL SCHWAIGER, Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Im Sinkflug befinden sich die Lehrlingszahlen im Land Tirol. Das zeigt eine Statistik der Wirtschaftskammer. Erfreulich ist für Fachkräftekoordinator David Narr, dass die Anzahl der ausgezeichneten Lehrbetriebe gestiegen ist.

0 Kommentare

Aktuelle Zahlen zu den Lehrlingen in Tirol präsentiert die Tiroler Wirtschaftskammer. Mit Stichtag 31. Dezember befanden sich 9700 junge Menschen in einer Ausbildung. Mit Jahresende 2024 waren es noch 10.125. Somit wurde ein Rückgang von 4,2 Prozent verzeichnet. Gleich um 7,1 Prozent gesunken ist indes die Zahl der Lehranfänger.

Zitat Icon

Unsere Lehrbetriebe investieren konsequent in die Ausbildung junger Fachkräfte.

David Narr

Bild: Christof Birbaumer

Gewerbe und Handwerk zählt die meisten Lehrlinge
Die meisten Lehrlinge (4898) zählt das Gewerbe und Handwerk. Dahinter reihen sich die Sparten Industrie (1226), der Handel (1104) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (939). Insgesamt bilden in Tirol 2896 Betriebe Lehrlinge aus. Trotz des Rückgangs versucht David Narr, der Fachkräftekoordinator in der WK, ein positives Bild zu zeichnen: „Die Qualität der Fachberufslehre bleibt auf einem hohen Niveau. Besonders erfreulich ist, dass sich immer mehr Maturantinnen und Maturanten nach ihrer Schulausbildung für eine duale Ausbildung entscheiden.“

Lesen Sie auch:
Kolumne von David Narr
Fachberufslehre öffnet jungen Menschen viele Türen
21.12.2025
Kolumne von David Narr
Mehr Fairness für die Lehre ist längst überfällig!
08.12.2025

410 Maturanten machen Fachberufslehre
Derzeit würden hierzulande 410 Maturanten eine Fachberufslehre machen, rechnet er vor. Weiters erfreulich ist laut Narr, dass die Zahl der ausgezeichneten Tiroler Lehrbetriebe auf 245 gestiegen ist. In diesen Betrieben wird übrigens ein Drittel aller Lehrlinge ausgebildet. „Unsere Lehrbetriebe investieren konsequent in die Ausbildung junger Fachkräfte. Eine duale Ausbildung eröffnet hervorragende Chancen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
410.960 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
167.330 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
146.092 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf