Einkommen für Lehrlinge um bis zu 270 € mehr

Im Lebensmittelhandel ist die junge Generation gefragter denn je. Um neue Anreize zu schaffen, gehen Supermärkte mit gutem Beispiel voran.
Die Zahl der Lehrlinge ist in ganz Österreich in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Wie in vielen anderen Branchen herrscht im Lebensmittelhandel ein Mangel an Nachwuchskräften vor. Neue Perspektiven eröffnen Supermarktketten. Wegen der Online-Shops gibt es bei Spar die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann oder im Rewe-Konzern jene für Applikationsentwicklung/Coding.
Faire Bedingungen schaffen
50 Lehrlinge suchen Billa und Billa Plus im Burgenland – von der Einzelhandelskauffrau über Konditorei bis zur Betriebslogistik. Seit 1. September werden noch dazu höhere Gehälter bezahlt. Die Einkommen sind je nach Lehrjahr um 120 bis 270 € pro Monat gestiegen. „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen und bereits heute eine tragende Säule unseres Erfolges. Mit höheren Einkommen wollen wir nicht nur faire Rahmenbedingungen schaffen, sondern auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung setzen“, erklärte Vertriebsdirektor Eric Scharnitz.
Hergovich erfreut
In der Filiale in der Wiener Straße in Neusiedl am See traf er SPÖ-Klubvorsitzenden und Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich. „Gut ausgebildete junge Menschen sind das Fundament unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Umso erfreulicher ist es, wenn große Unternehmen in die Ausbildung investieren“, betonte Hergovich nach Gesprächen mit Lehrlingen über berufliche Erfahrungen und Ziele für die Zukunft.
Neben attraktiven Einkommen profitieren laut Scharnitz die Lehrlinge von weitreichenden Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungen, „Lehre mit Matura“ und Prämien für herausragende schulische Leistungen. Detail am Rande: Neu im Sortiment ist die Erdäpfelsorte „Benjamin“, zu 100 Prozent aus rot-weiß-roter Züchtung von Produzenten in Niederösterreich und im Burgenland.
