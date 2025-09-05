Einkommen für Lehrlinge um bis zu 270 € mehr

Faire Bedingungen schaffen

50 Lehrlinge suchen Billa und Billa Plus im Burgenland – von der Einzelhandelskauffrau über Konditorei bis zur Betriebslogistik. Seit 1. September werden noch dazu höhere Gehälter bezahlt. Die Einkommen sind je nach Lehrjahr um 120 bis 270 € pro Monat gestiegen. „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen und bereits heute eine tragende Säule unseres Erfolges. Mit höheren Einkommen wollen wir nicht nur faire Rahmenbedingungen schaffen, sondern auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung setzen“, erklärte Vertriebsdirektor Eric Scharnitz.