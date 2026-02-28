Sudern? Na klar! Aber machen Sie es bitte richtig

LIVE: Bremen führt im Kellerduell, Mainz vorne
Bundesliga im Ticker
Wir jammern gern, das ist nichts Neues. Dass Jammern aber nicht nur negativ ist, sondern man das Sudern auch gut für sich nutzen kann, ist den wenigsten bewusst. Sie wollen wissen, wie man Vorteile daraus zieht? Wir haben nachgefragt – einfach weiterlesen und Jammer-Test machen!
Egal, ob es ums Wetter geht oder um Politik, Arbeit, Nachbarn, Stars oder auch Essen: Wir jammern, also sind wir – so scheint unser aller Motto zu sein. Die Autorinnen Heike Abidi und Daniela Nagel haben dem Phänomen ihr aktuelles Buch gewidmet: „Achtsam jammern“. Ihre Botschaft ist ebenso entlastend wie unbequem: Jammern darf sein – aber bitte bewusst.
