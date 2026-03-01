50 Jahre Bachmann-Preis: Blut, Tränen und Triumphe

Klagenfurt und der Ingeborg-Bachmann-Preis: Das ist eine wilde Liebesgeschichte, und sie wurde vor allem in den Anfängen auf dem Schlachtfeld der Gefühle ausgetragen. Unvergessen die gnadenlosen Verrisse von Literaturpapst und Juror Marcel Reich-Ranicki, der im Vernichten von Jungautoren zum grünblasigen Rumpelstilzchen mutierte, wie Karin Struck im Auftaktjahr 1977 erleben musste: „Das ist ein Skandal, wie sie schreibt. Wen interessiert schon, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert? Das ist keine Literatur – das ist ein Verbrechen.“