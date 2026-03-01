Vorteilswelt
Fliegen ist „in“

Festspiele am Kulm – so sieht die Zukunft aus

Steiermark
01.03.2026 18:30
Adler Stephan Embacher und Co. lieben das Flair im Ausseerland.
Adler Stephan Embacher und Co. lieben das Flair im Ausseerland.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Michael Gratzer
Von Christoph Nister und Michael Gratzer

Die Festspiele am Kulm sind vorbei – und bei mannschaftlich starken rot-weiß-roten Leistungen sowie einem neuen Schanzenrekord auf der steirischen Monster-Schanze resümieren alle durchwegs positiv. So steht es um die Zukunft des Großevents in Bad Mitterndorf.

„Haha, jetzt gehört der Rekord mir!“ Domen Prevc war aus dem Häuschen, nachdem er gestern am Kulm für einen neuen Schanzenrekord gesorgt hatte. Sein irrer Mega-Flug endete erst nach 245,5 Metern, bei der Landung vermied er artistisch einen Sturz. Die besondere Freude über die Bestmarke lag vor allem daran, dass diese zuvor Bruder Peter Prevc mit 244 Metern innehatte. „Es gibt kein besseres Ende für ein Wochenende, als wenn du einen Rekord aufstellst“, strahlte der 27-jährige Slowene, der seine Gesamt- und Skiflugweltcupführung weiter ausbauen konnte.

Steiermark
01.03.2026 18:30
