„Unfassbar wichtig!“ Ofner feiert Turniersieg

Auch angesichts der vielen Rückschläge in der jüngeren Vergangenheit durch Verletzungsprobleme tue der Erfolg „richtig gut“. Für die weitere Saisonplanung ändert sich für ihn nicht viel. Auf französischem Boden geht es nächste Woche auf Challenger-Ebene in Thionville weiter. Danach erfolgt der Umstieg auf Sand bei Antritten in Murcia und Alicante. Ende März in Bukarest oder Marrakesch hofft Ofner auf die Rückkehr auf die ATP-Tour-Ebene.