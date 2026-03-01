Junges Paar (17, 15) krachte mit Pkw in Steinmauer

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagnachmittag im Kaunertal in Tirol. Ein 17-Jähriger war gemeinsam mit seiner Freundin (15) in einem Auto unterwegs. Dabei geriet der junge Lenker in einer langgezogenen Kurve zu weit nach rechts. Das hatte böse Folgen.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Kaunertaler Landesstraße. Der 17-jährige in Österreich lebende Deutsche lenkte seinen Pkw von Feichten kommend Richtung Prutz. Am Beifahrersitz saß seine Freundin (15). In einer langgezogenen Kurve passierte es: Der Jugendliche kam mit seinem Auto zu weit nach rechts und prallte gegen eine Steinmauer.
Wagen landete verkehrt auf Grünstreifen
Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug angehoben und schlug einen Salto. In der Folge kam der Wagen auf einem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Faggenbach am Dach zu liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien und wurden von nachkommenden Autofahrern erstversorgt.
Die Rettung brachte die beiden Jugendlichen ins Krankenhaus Zams. Für die Bergung des Autos und die Aufräumarbeiten an der beschädigten Steinmauer musste die Straße immer wieder gesperrt werden. Im Einsatz standen 30 Feuerwehrleute, ein Rettungshubschrauber und ein bodengebundenes Rettungsteam.
