Junges Paar (17, 15) krachte mit Pkw in Steinmauer

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Kaunertaler Landesstraße. Der 17-jährige in Österreich lebende Deutsche lenkte seinen Pkw von Feichten kommend Richtung Prutz. Am Beifahrersitz saß seine Freundin (15). In einer langgezogenen Kurve passierte es: Der Jugendliche kam mit seinem Auto zu weit nach rechts und prallte gegen eine Steinmauer.