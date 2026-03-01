Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto schlug Salto

Junges Paar (17, 15) krachte mit Pkw in Steinmauer

Tirol
01.03.2026 19:00
Die Bergung des total zerstörten Fahrzeugs gestaltete sich schwierig.
Die Bergung des total zerstörten Fahrzeugs gestaltete sich schwierig.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagnachmittag im Kaunertal in Tirol. Ein 17-Jähriger war gemeinsam mit seiner Freundin (15) in einem Auto unterwegs. Dabei geriet der junge Lenker in einer langgezogenen Kurve zu weit nach rechts. Das hatte böse Folgen. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Kaunertaler Landesstraße. Der 17-jährige in Österreich lebende Deutsche lenkte seinen Pkw von Feichten kommend Richtung Prutz. Am Beifahrersitz saß seine Freundin (15). In einer langgezogenen Kurve passierte es: Der Jugendliche kam mit seinem Auto zu weit nach rechts und prallte gegen eine Steinmauer.

Wagen landete verkehrt auf Grünstreifen
Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug angehoben und schlug einen Salto. In der Folge kam der Wagen auf einem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Faggenbach am Dach zu liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien und wurden von nachkommenden Autofahrern erstversorgt.

Die Rettung brachte die beiden Jugendlichen ins Krankenhaus Zams. Für die Bergung des Autos und die Aufräumarbeiten an der beschädigten Steinmauer musste die Straße immer wieder gesperrt werden. Im Einsatz standen 30 Feuerwehrleute, ein Rettungshubschrauber und ein bodengebundenes Rettungsteam. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
01.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.273 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
257.008 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
100.329 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5270 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
3157 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
813 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf