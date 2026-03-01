„So erlebte ich den Angriff der Mullahs“

Köche schnitten Obst für die Evakuierten

Die nächsten Stunden vergingen allerdings quälend langsam. „Man hörte immer wieder die Alarmmeldungen auf diversen Handys. Offensichtlich hat man nicht mit Auswirkungen auch auf Dubai gerechnet, weil aufgebaut wurde erst während der Evakuierung. Aber die Hotelmitarbeiter haben einen tollen Job gemacht, um alles so gut es geht erträglich zu machen.“ Man habe Obst gebracht, das von den Köchen extra aufgeschnitten worden sei.