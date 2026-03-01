Rassismus überschattet Klagenfurter Final-Einzug

FUTSAL Klagenfurt knallte im dritten Spiel der „Best of three“-Halbfinalserie der 1. ÖFB-Liga Ljuti Krajisnici mit 8:1 ab, zog damit erstmals in der Vereinshistorie in die Endspielserie ein. Überschattet wird der historische Triumph aber von den Fans der Oberösterreicher, die sich kräftig daneben benommen haben!