Tanzenberg: Moderne Schule im alten Schloss

Ein Jahr Koalition: Das Zeugnis für die Regierung
Warum kein Fünfer?
Von der Knabenschule zum modernen Gymnasium: Seit 80 Jahren erfahren im Renaissance-Bau über dem Zollfeld Jugendliche humanistische Bildung. Was Prälat Lex einst von den Bauern für die Buben erbettelte und wann ein riesiges Klassentreffen gefeiert wird.
Über dem Zollfeld scheint Tanzenberg zu thronen – seit Jahrhunderten. „Wie das Harry Potter-Schloss“, lächelt Gerald Horn, der ob seiner Profession als Gymnasialdirektor gleich den passenden Vergleich parat hat. „Die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler schätzen die Schule im Grünen.“
