Woyzeck: Ein „armer Mensch“ wird zum Frauenmörder
Schauspielhaus Linz
„Still, alles still, als wär die Welt todt“, sagt Woyzeck am Schluss. Da hat er Marie schon ermordet. Georg Büchners Dramenfragment ist topaktuell, wie die Inszenierung von David Bösch im Linzer Schauspielhaus beweist. Im zweiten Teil gibt Autorin Gerhild Steinbuch Frauen, die von Gewalt betroffen sind, eine Stimme.
Der gefährlichste Ort für eine Frau in Österreich ist offenbar nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft oder Familie: Im Vorjahr verzeichnete das Innenministerium (BMI) 15 Femizide, also Tötungen von Frauen im häuslich‑partnerschaftlichen Umfeld. Im Jänner 2026 wurden in den ersten zwei Wochen bereits zwei weitere Frauenmorde registriert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.