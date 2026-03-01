Woyzeck: Ein „armer Mensch“ wird zum Frauenmörder

Der gefährlichste Ort für eine Frau in Österreich ist offenbar nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft oder Familie: Im Vorjahr verzeichnete das Innenministerium (BMI) 15 Femizide, also Tötungen von Frauen im häuslich‑partnerschaftlichen Umfeld. Im Jänner 2026 wurden in den ersten zwei Wochen bereits zwei weitere Frauenmorde registriert.