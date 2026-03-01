Vorteilswelt
Schauspielhaus Linz

Woyzeck: Ein „armer Mensch“ wird zum Frauenmörder

Oberösterreich
01.03.2026 19:00
Georg Büchner „Woyzeck“: Cecilia Pérez als Marie und Daniel Klausner als Tambourmajor
Georg Büchner „Woyzeck“: Cecilia Pérez als Marie und Daniel Klausner als Tambourmajor(Bild: Herwig Prammer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Still, alles still, als wär die Welt todt“, sagt Woyzeck am Schluss. Da hat er Marie schon ermordet. Georg Büchners Dramenfragment ist topaktuell, wie die Inszenierung von David Bösch im Linzer Schauspielhaus beweist.  Im zweiten Teil gibt Autorin Gerhild Steinbuch Frauen, die von Gewalt betroffen sind, eine Stimme.

Der gefährlichste Ort für eine Frau in Österreich ist offenbar nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft oder Familie: Im Vorjahr verzeichnete das Innenministerium (BMI) 15 Femizide, also Tötungen von Frauen im häuslich‑partnerschaftlichen Umfeld. Im Jänner 2026 wurden in den ersten zwei Wochen bereits zwei weitere Frauenmorde registriert. 

