Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dank 3:1-Sieg in Linz

Heiß am Eis! 99ers sind die Nummer eins der Liga

Steiermark
01.03.2026 20:17
Die mitgereisten Grazer Fans durften am Ende jubeln.
Die mitgereisten Grazer Fans durften am Ende jubeln.(Bild: HANNES DRAXLER)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die Eishockey-Cracks der 99ers erklommen am letzten Spieltag noch die Spitze der Tabelle. Der historische Erfolg lässt auf Großes hoffen. Trainer Dan Lacroix will aber gar nicht lange feiern und blickt bereits nach vorne: „Ab morgen schauen wir auf Play-offs.“ Dort können sich die Grazer dann den Gegner aussuchen.

0 Kommentare

Diese acht Tage Spielpause haben sich die Eishockey-Cracks der 99ers redlich verdient! Zum Abschluss des Grunddurchgangs gab es am Sonntag bei den Black Wings Linz einen hart erkämpften 3:1-Auswärtserfolg – und quasi in letzter Sekunde die Spitzenposition in der Liga. Weil die Vienna Capitals in Klagenfurt Schützenhilfe leisteten und den KAC mit 3:2 nach Verlängerung besiegten.

Elf der zwölf Schüsse von Linz konnte 99ers-Goalie Maxime Lagace entschärfen.
Elf der zwölf Schüsse von Linz konnte 99ers-Goalie Maxime Lagace entschärfen.(Bild: HANNES DRAXLER)

In Linz gingen die 99ers beherzt zu Werk, lagen nach einem Powerplay-Tor von Manuel Ganahl (11.) früh in Führung. „Wir müssen am Gas bleiben. Es wäre schön, wenn wir noch eines schießen würden“, erklärte der Torschütze in der ersten Drittelpause. Ein Aufruf, den Nick Swaney erhörte. In seinem ersten Spiel seit 26. Dezember erhöhte der lange verletzte Stürmer mit seinem sehenswerten Rückhandschuss (26.) auf 2:0.

Die 99ers hatten das Spiel zumeist im Griff.
Die 99ers hatten das Spiel zumeist im Griff.(Bild: HANNES DRAXLER)

Da schien schon alles gelaufen, doch drei Minuten später brachte Brian Lebler die Gastgeber im Powerplay wieder heran. So wurde es am Ende doch noch eine Zitterpartie, in der die 99ers im letzten Abschnitt auch zwei Überzahlspiele ungenutzt ließen. Den Linzern fiel aber nicht mehr viel ein, 99ers-Goalie Nico Wieser musste im letzten Drittel nur einen einzigen Schuss parieren. Am Ende schob Chris Collins noch ins leere Tor zum Endstand ein.

„Ein Ausrufezeichen“
Da war das Match in Klagenfurt, in dem der KAC nur 44 Sekunden lang geführt hatte, schon vorbei, durfte in den Reihen der 99ers ausgiebig gejubelt werden. „Super! Wir haben ganzes Jahr hart gearbeitet, um jetzt ganz oben zu stehen“, freute sich Stürmer Paul Huber. „Das war ein Ausrufezeichen und zeigt, wie gut wir sein können.“ Die Leistung hat auch historische Ausmaße.

Den Grunddurchgang gewann man zwar zuletzt 2019, in der damals ausgespielten Platzierungsrunde rutschte man dann aber vor Play-off-Start noch auf Platz zwei hinter die Vienna Capitals ab. Als topgesetzte Mannschaft gingen die 99ers erst einmal in die Play-offs – 2009/10, als man dann prompt mit 2:4 an Zagreb scheiterte. 

Trainer Dan Lacroix schaut bereits den Play-offs entgegen.
Trainer Dan Lacroix schaut bereits den Play-offs entgegen.(Bild: GEPA)

Ähnliches will man heuer vermeiden. „Dieser erste Platz ist natürlich sehr wichtig. Aber ab morgen müssen wir schon auf die Play-offs schauen“, erklärte Headcoach Dan Lacroix. Das nächste Match ist der Auftakt der Viertelfinal-Serie in Graz am 10. März. Ihren Gegner dürfen sich die 99ers aussuchen: Neben Laibach und Pustertal stehen die beiden Sieger der Pre-Play-offs zur Auswahl, die aus dem Quartett aus Vienna Capitals, VSV, Black Wings Linz und Fehervar ermittelt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.03.2026 20:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KlagenfurtLinz
Black Wings LinzVienna CapitalsKAC
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.554 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ Neue Explosionen
289.747 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
101.079 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5271 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ Neue Explosionen
3415 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
815 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf