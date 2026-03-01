Heiß am Eis! 99ers sind die Nummer eins der Liga

Da schien schon alles gelaufen, doch drei Minuten später brachte Brian Lebler die Gastgeber im Powerplay wieder heran. So wurde es am Ende doch noch eine Zitterpartie, in der die 99ers im letzten Abschnitt auch zwei Überzahlspiele ungenutzt ließen. Den Linzern fiel aber nicht mehr viel ein, 99ers-Goalie Nico Wieser musste im letzten Drittel nur einen einzigen Schuss parieren. Am Ende schob Chris Collins noch ins leere Tor zum Endstand ein.