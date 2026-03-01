Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Tierquäler

Rattengift-Schokolade am Spielplatz: Hund verletzt

Steiermark
01.03.2026 19:03
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein erschreckender Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei im obersteirischen Murtal: In Judenburg wurde ein erst 23 Wochen alter Hund verletzt, nachdem er nahe einem Spielplatz einen Giftköder gefressen hatte. Die Suche nach dem Täter läuft.

0 Kommentare

Das Drama ereignete sich am Samstagnachmittag im Stadtgebiet von Judenburg. Eine Hundebesitzerin war mit ihrem jungen Tier auf einem Spaziergang. Auf einer Wiese mit angrenzendem Spielplatz fraß der angeleinte Hund offenbar von einer präparierten Schokolade. Als die Frau die Süßigkeit begutachtete, bemerkte sie darin eine blaue Substanz.

Weitere präparierte Schoko-Stücke gefunden: Rattengift-Verdacht!
Besonders schockierend: Im Nahebereich wurden weitere Schoko-Stücke mit derselben auffälligen Füllung gefunden, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Eine erste tierärztliche Einschätzung ergab den Verdacht auf Rattengift. Die Gefahr, die auch für die Kinder am Spielplatz gegeben war, ist evident.

Hinweise und Wahrnehmungen

Die Polizeiinspektion Judenburg bittet um sachdienliche Hinweise zu den Ködern bzw. die Übermittlung von verdächtigen Beobachtungen rund um Wiesen oder Spielplätze unter 059-1336-300100.

Der Hund wurde umgehend in einer Tierklinik behandelt und überlebte die Tortur. Die Polizei rät Hundebesitzern und Eltern von Kindern in Judenburg zu erhöhter Aufmerksamkeit. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Wiesenflächen oder Spielplätzen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Herkunft der Köder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Judenburg in Verbindung zu setzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.03.2026 19:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.273 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
257.008 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
100.329 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5270 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
3157 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
813 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf