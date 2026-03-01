Rattengift-Schokolade am Spielplatz: Hund verletzt

Der Hund wurde umgehend in einer Tierklinik behandelt und überlebte die Tortur. Die Polizei rät Hundebesitzern und Eltern von Kindern in Judenburg zu erhöhter Aufmerksamkeit. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Wiesenflächen oder Spielplätzen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Herkunft der Köder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Judenburg in Verbindung zu setzen.