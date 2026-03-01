Rattengift-Schokolade am Spielplatz: Hund verletzt

Ein erschreckender Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei im obersteirischen Murtal: In Judenburg wurde ein erst 23 Wochen alter Hund verletzt, nachdem er nahe einem Spielplatz einen Giftköder gefressen hatte. Die Suche nach dem Täter läuft.
Das Drama ereignete sich am Samstagnachmittag im Stadtgebiet von Judenburg. Eine Hundebesitzerin war mit ihrem jungen Tier auf einem Spaziergang. Auf einer Wiese mit angrenzendem Spielplatz fraß der angeleinte Hund offenbar von einer präparierten Schokolade. Als die Frau die Süßigkeit begutachtete, bemerkte sie darin eine blaue Substanz.
Weitere präparierte Schoko-Stücke gefunden: Rattengift-Verdacht!
Besonders schockierend: Im Nahebereich wurden weitere Schoko-Stücke mit derselben auffälligen Füllung gefunden, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Eine erste tierärztliche Einschätzung ergab den Verdacht auf Rattengift. Die Gefahr, die auch für die Kinder am Spielplatz gegeben war, ist evident.
Die Polizeiinspektion Judenburg bittet um sachdienliche Hinweise zu den Ködern bzw. die Übermittlung von verdächtigen Beobachtungen rund um Wiesen oder Spielplätze unter 059-1336-300100.
Der Hund wurde umgehend in einer Tierklinik behandelt und überlebte die Tortur. Die Polizei rät Hundebesitzern und Eltern von Kindern in Judenburg zu erhöhter Aufmerksamkeit. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Wiesenflächen oder Spielplätzen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zur Herkunft der Köder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Judenburg in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.