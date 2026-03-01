Was Kinder noch vor der Schule alles wissen müssen

Der Ernst des Lebens beginnt nicht mit dem ersten Schultag, sondern schon viel früher – konkret spätestens bei der aktuellen Einschreibung für den Unterrichtsstart als Taferlklassler nach dem Sommer. Denn wenn die Schützlinge mit ihren Eltern beim Direktor für die Eintragung vorsprechen, sollen sie offenbar bereits schreiben, rechnen und noch viel mehr können.