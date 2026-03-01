Ex-Salzburger sichert dem AC Milan Sieg im Finish

AC Milan hat am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A einen späten 2:0-Auswärtserfolg bei Cremonese geschafft. Der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic (90.) und Rafael Leao (94.) sicherten den „Rossoneri“ in der Schlussphase drei Zähler, der Rückstand zum Stadtrivalen Inter bleibt somit eine Woche vor dem Mailänder Derby bei zehn Zählern.
Im Rundenschlager trennten sich AS Roma und Juventus Turin 3:3. Die Römer sind hinter Meister Napoli Vierter, Juve belegt Rang sechs.
Wesley (39.), Evan Ndicka (54.) sowie Donyell Malen (65.) hatten die Roma bei einem Gäste-Tor von Francisco Conceicao (47.) vor Heimpublikum 3:1 in Führung geschossen, doch das sollte nicht reichen. Jeremie Boga (78.) und Federico Gatti (93.) sicherten der „Alten Dame“ im Finish einen Punkt. Juventus liegt vier Zähler hinter Roma. Torino kam mit dem Steirer Valentino Lazaro zu einem 2:0-Erfolg gegen Lazio Rom.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.