Ex-Salzburger sichert dem AC Milan Sieg im Finish

Wesley (39.), Evan Ndicka (54.) sowie Donyell Malen (65.) hatten die Roma bei einem Gäste-Tor von Francisco Conceicao (47.) vor Heimpublikum 3:1 in Führung geschossen, doch das sollte nicht reichen. Jeremie Boga (78.) und Federico Gatti (93.) sicherten der „Alten Dame“ im Finish einen Punkt. Juventus liegt vier Zähler hinter Roma. Torino kam mit dem Steirer Valentino Lazaro zu einem 2:0-Erfolg gegen Lazio Rom.