Plötzlich WM-Leader! Wie KTM jetzt um Titel kämpft

Tabellenführer Arsenal gewinnt Derby gegen Chelsea
Premier League
KTM reist nach dem erfolgreichen Saisonstart in Thailand erstmals in der Geschichte von einem Grand Prix mit der WM-Führung im Gepäck ab. Doch eine andere Durststrecke hält weiter an. Pedro Acosta bremst überzogene Erwartungen nach seinem Podestplatz rasch ein.
Unverhofft kommt oft! Nach dem Auftakt-Wochenende der MotoGP im thailändischen Buriram steht KTM plötzlich mit der WM-Führung da, liegt sowohl in der Fahrer- als auch der Team-Wertung voran, ist in der Konstrukteurs-WM zudem punktgleich mit Aprilia Zweiter. Zum ersten Mal in der Geschichte lacht Orange damit von der MotoGP-Spitze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.