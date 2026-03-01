Plötzlich WM-Leader! Wie KTM jetzt um Titel kämpft

Unverhofft kommt oft! Nach dem Auftakt-Wochenende der MotoGP im thailändischen Buriram steht KTM plötzlich mit der WM-Führung da, liegt sowohl in der Fahrer- als auch der Team-Wertung voran, ist in der Konstrukteurs-WM zudem punktgleich mit Aprilia Zweiter. Zum ersten Mal in der Geschichte lacht Orange damit von der MotoGP-Spitze.