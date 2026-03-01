Vorteilswelt
Sensations-Auftakt

Plötzlich WM-Leader! Wie KTM jetzt um Titel kämpft

MotoGP
01.03.2026 18:30
(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

KTM reist nach dem erfolgreichen Saisonstart in Thailand erstmals in der Geschichte von einem Grand Prix mit der WM-Führung im Gepäck ab. Doch eine andere Durststrecke hält weiter an. Pedro Acosta bremst überzogene Erwartungen nach seinem Podestplatz rasch ein. 

0 Kommentare

Unverhofft kommt oft! Nach dem Auftakt-Wochenende der MotoGP im thailändischen Buriram steht KTM plötzlich mit der WM-Führung da, liegt sowohl in der Fahrer- als auch der Team-Wertung voran, ist in der Konstrukteurs-WM zudem punktgleich mit Aprilia Zweiter. Zum ersten Mal in der Geschichte lacht Orange damit von der MotoGP-Spitze.

