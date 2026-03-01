Hamburger SV gegen RB Leipzig ab 19.30 Uhr LIVE

Ramadan! GAK-Juwel Harakate fastet sich zu Toren
Der Glaube gibt Kraft
24. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Der Hamburger SV empfängt RB Leipzig. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
RB Leipzig verspielte zuletzt gegen Dortmund eine 2:0-Führung und kam am Ende nicht über ein Remis hinaus, das Verteidigen von Vorsprüngen wird immer mehr ein Problem der Sachsen. In vier der letzten sieben Partien wurde ein Vorteil abgegeben.
Der HSV ist indes zu Hause seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Auch für Top-Teams wurde der Volkspark bereits zum Stolperstein, Dortmund und Bayern kamen dort nicht über Unentschieden hinaus, Stuttgart musste gar geschlagen nach Hause fahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.