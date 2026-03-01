Hoff Thorup: „Deutlichster Elfmeter in der Saison“

Schiedsrichter-Kritik von Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem 1:1 bei Altach! Grund: Ein möglicher Foul-Elfmeter, der seinem Team womöglich den Sieg und damit den Einzug in die Top sechs gekostet hat.
„Das war für mich der deutlichste Elfmeter in dieser Saison“, schnaufte Hoff Thorup nach dem Spiel im Gespräch mit „Sky“. „Ich war überrascht, dass er nicht gegeben wurde.“
Konkret meinte er eine Szene in der ersten Halbzeit. Nach einem Freistoß wurde Nikolaus Wurmbrand von Altach-Keeper Dejan Stojanovic auf der Torlinie wüst niedergerungen. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca sah sich die Situation zwar im TV an, blieb aber bei seiner Entscheidung: Kein Elfmeter!
In der Pause ließ sich der Rapid-Trainer die Entscheidung vom Referee erklären. „Er hat gesagt, der Torhüter wurde zuerst gefoult – deshalb habe er nicht auf Elfmeter entschieden“, so Hoff Thorup. „Das Spiel und die Leistung sind wichtig, aber jetzt ist es zum zweiten Mal in Folge und eine rote Karte, ein Abseitstor und Elfmeter sind auch wichtig. Es gibt kristallklare Beweise, dass er nach unten gezogen wird. Das sind zu viele solcher Vorfälle“, so der Däne sichtlich verärgert.
„Gibt keine einfachen Spiele“
Sein Fazit: „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle gehabt und uns auch Chancen erarbeitet. In der 2. Hälfte sind wir gut gestartet, es ist sehr enttäuschend, dass es nicht gelungen ist, das zweite Tor zu erzielen. Ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis. Natürlich wäre es perfekt gewesen mit einem 1:0-Sieg, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir das gehofft hatten. Es gibt in dieser Liga keine einfachen Spiele.“
