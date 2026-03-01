Hoff Thorup: „Deutlichster Elfmeter in der Saison“

„Gibt keine einfachen Spiele“

Sein Fazit: „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle gehabt und uns auch Chancen erarbeitet. In der 2. Hälfte sind wir gut gestartet, es ist sehr enttäuschend, dass es nicht gelungen ist, das zweite Tor zu erzielen. Ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis. Natürlich wäre es perfekt gewesen mit einem 1:0-Sieg, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir das gehofft hatten. Es gibt in dieser Liga keine einfachen Spiele.“