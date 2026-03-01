Vorteilswelt
10 Fragen an

Wiens Müll-Chef will noch mehr Pfand

Wien
01.03.2026 18:00
MA48-Chef Josef Thon steht der „Krone“ Rede und Antwort.
MA48-Chef Josef Thon steht der „Krone“ Rede und Antwort.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Josef Thon, Herr über die städtische Abfallwirtschaft, über Erfolge und Scheitern, Pfandregelungen, den schmalen Grat zwischen Chef und Kollege, und bei welchen Müllsünden er persönlich rot sieht.

0 Kommentare

Schon seit fast einem Vierteljahrhundert ist Josef Thon für die Sauberkeit in der Stadt verantwortlich, und noch viel länger kennt er das Räderwerk der Stadtpolitik wie seine Westentasche. Zum 80-jährigen Jubiläum „seiner“ MA 48 zieht er in Antworten auf 10 Fragen beruflich wie privat Bilanz:

Mehr Krone+ Artikel

Wien
01.03.2026 18:00

Wien
