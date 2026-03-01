Wiens Müll-Chef will noch mehr Pfand

Schon seit fast einem Vierteljahrhundert ist Josef Thon für die Sauberkeit in der Stadt verantwortlich, und noch viel länger kennt er das Räderwerk der Stadtpolitik wie seine Westentasche. Zum 80-jährigen Jubiläum „seiner“ MA 48 zieht er in Antworten auf 10 Fragen beruflich wie privat Bilanz: