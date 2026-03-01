Trump kündigt Gespräche mit iranischer Führung an

„Einige der Leute, mit denen wir zu tun hatten, sind nicht mehr da, weil das ein großer – das war ein großer Schlag“, sagte Trump offenbar mit Blick auf den US-israelischen Angriff, bei dem am Samstag der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei sowie zahlreiche hochrangige Regierungsvertreter getötet worden waren. „Sie hätten das früher tun sollen“, sagte der US-Präsident. „Sie hätten einen Deal machen können. Sie hätten das früher tun sollen.“