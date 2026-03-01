Vorteilswelt
„Sie wollen reden“

Trump kündigt Gespräche mit iranischer Führung an

Außenpolitik
01.03.2026 20:03
Trumps Militärschlag gegen den Iran sorgt in der muslimischen Welt für grenzenlose Wut.
Trumps Militärschlag gegen den Iran sorgt in der muslimischen Welt für grenzenlose Wut.(Bild: AFP/OZAN KOSE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat seine Bereitschaft zu Gesprächen mit Vertretern der iranischen Führung erklärt – ohne allerdings genauere Angaben zum Zeitpunkt oder den Teilnehmern zu machen. 

„Sie wollen reden und ich habe zugestimmt, zu reden, also werde ich mit ihnen reden. Sie hätten das früher tun sollen“, wurde Trump am Sonntag von der Zeitschrift „The Atlantic“ zitiert. Auf die Frage, wann die Gespräche stattfinden könnten, sagte Trump: „Das kann ich ihnen nicht sagen.“

Trump äußerte sich nicht dazu, mit wem er sprechen will. In Bezug auf die iranische Führung, die in den vergangenen Jahren immer wieder Gespräche mit den USA und anderen westlichen Regierungen geführt hat, sagte Trump allerdings: „Die meisten dieser Leute sind nicht mehr da.“

„Einige der Leute, mit denen wir zu tun hatten, sind nicht mehr da, weil das ein großer – das war ein großer Schlag“, sagte Trump offenbar mit Blick auf den US-israelischen Angriff, bei dem am Samstag der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei sowie zahlreiche hochrangige Regierungsvertreter getötet worden waren. „Sie hätten das früher tun sollen“, sagte der US-Präsident. „Sie hätten einen Deal machen können. Sie hätten das früher tun sollen.“

Zuletzt verhandelten die Vereinigten Staaten unter Vermittlung von Oman mit Irans Außenminister Abbas Araqchi. Nach dem Tod von Khamenei bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen auf Teheran ist der weitere Kurs des Landes unklar. Bis ein neues Staatsoberhaupt bestimmt wird, soll ein dreiköpfiger Rat seine Aufgaben übernehmen. Diese Rolle fällt laut offiziellen Angaben Präsident Massud Pezeshkian, Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Ejei sowie dem Mitglied des Wächterrats, Alireza Arafi, zu. Für die Wahl des neuen Staatschefs ist ein sogenannter Expertenrat, ein Gremium aus 88 einflussreichen Geistlichen, zuständig.

„Niemand kann unseren Erfolg fassen“
In einem weiteren Interview sagte Trump am Sonntag, dass 48 ranghohe Vertreter der iranischen Führung seit Beginn der US-israelischen Angriffe getötet worden seien. „Niemand kann unseren Erfolg fassen, 48 Anführer sind auf einen Schlag weg“, wurde Trump vom Sender Fox News zitiert. Es gehe schnell voran.

Die Infografik zeigt vier getötete iranische Machthaber mit ihren Namen und Funktionen. Genannt werden Ayatollah Ali Khamenei als oberster geistlicher Führer, Abdolrahim Mousavi als Generalstabschef der iranischen Armee, Mohammed Pakpur als Kommandant der Revolutionsgarden und Ali Shamkhani als Vorsitzender des nationalen Verteidigungsrats. Quelle: APA.

Die USA und Israel hatten am Samstagmorgen eine massive Welle von Luftangriffen gegen den Iran gestartet und dabei unter anderem Khamenei getötet. Als Reaktion griff der Iran Israel sowie US-Militäreinrichtungen in Staaten der Golfregion an. Die gegenseitigen Angriffe dauerten am Sonntag an.

Außenpolitik
01.03.2026 20:03
