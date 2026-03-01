Warum sich immer mehr Junge unters Messer legen

Surrend schneiden winzige Messer Tausende Male in die Haut von Ana Lovrenovic. Ein blaues Stirnband hält die dunkelbraunen Haare der 25-Jährigen zurück. Ihr Gesicht glänzt im grellen Licht der Wiener Ordination. Kurz zuvor hat der Arzt Blut aus Anas Arm entnommen und es in einer Zentrifuge gefiltert. Jetzt arbeitet er das Plasma in ihre Wangen, Stirn, Kinn und den Hals ein. Vampirlifting nennt sich der Eingriff. Er soll die Haut verjüngen. In diesem Fall: die Haut einer 25-Jährigen