Warum sich immer mehr Junge unters Messer legen

Straffe Haut, volle Brüste, pralle Lippen. Immer mehr junge Menschen legen sich unters Messer, lassen Nadeln und Skalpell an ihren Körper. Fünf von ihnen sprechen über ihre Eingriffe, den Druck von Social Media und die Sucht nach mehr. Plus: Wir baten Experten um ihre Einschätzung.
Surrend schneiden winzige Messer Tausende Male in die Haut von Ana Lovrenovic. Ein blaues Stirnband hält die dunkelbraunen Haare der 25-Jährigen zurück. Ihr Gesicht glänzt im grellen Licht der Wiener Ordination. Kurz zuvor hat der Arzt Blut aus Anas Arm entnommen und es in einer Zentrifuge gefiltert. Jetzt arbeitet er das Plasma in ihre Wangen, Stirn, Kinn und den Hals ein. Vampirlifting nennt sich der Eingriff. Er soll die Haut verjüngen. In diesem Fall: die Haut einer 25-Jährigen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.