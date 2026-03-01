Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum

Nicht nur in seiner Heimat Graz, sondern in auch Wien soll jetzt bald eine neue Pilgerstätte für Fans des „Terminators“ entstehen. Arnold Schwarzenegger wird 2027 80 Jahre alt sein. Bis dahin sollte das Arnie-Museum in der Bundeshaupstadt stehen.
Diese „Krone“-Geschichte lässt keinen kalt. Man muss auch nicht einmal Fan von Arnold Schwarzenegger sein – und dennoch ist klar, das wird ein großer Coup, wenn schon bald ein weiteres, neues Museum zu Ehren des „Terminators“ in Österreich entstehen wird. Konkret sehen diesbezügliche Pläne – wie berichtet – so aus, dass man in der Bundeshauptstadt eine derartige Idee realisieren möchte.
Bis zum 80er soll alles fertig sein
Man wird sich aber ranhalten müssen, denn selbst mit der Zustimmung von Arnie persönlich wird es eine Zeit lang dauern, Sammelstücke aus diversen Kollektionen des Stars zusammenzutragen. Und spätestens 2027 sollte man damit fertig sein, denn dann wird der Steirer 80 Jahre alt.
Das mit Riesenschritten nahende Jubiläum wirft nun die Frage auf den Plan, was mit seinem Museum in seinem Geburtshaus in Thal bei Graz passieren wird. Doch hinter verschlossenen Türen ist das bereits nicht nur zum Politikum geworden, sondern offenbar auch schon entschieden: Wien soll diesbezüglich das Rennen machen.
Schwarzenegger selbst wird dazu spätestens im Juni etwas sagen (müssen), denn dann lädt er mit Mitstreiterin Monika Langthaler zum Austrian World Summit und im Zuge dessen vielleicht auch gleich zu einer Grundsteinlegung für sein neues Museum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.