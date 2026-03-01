Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum

Diese „Krone“-Geschichte lässt keinen kalt. Man muss auch nicht einmal Fan von Arnold Schwarzenegger sein – und dennoch ist klar, das wird ein großer Coup, wenn schon bald ein weiteres, neues Museum zu Ehren des „Terminators“ in Österreich entstehen wird. Konkret sehen diesbezügliche Pläne – wie berichtet – so aus, dass man in der Bundeshauptstadt eine derartige Idee realisieren möchte.