„Pilgerstätte“ in Wien

Der Fahrplan für das neue Schwarzenegger-Museum

Adabei Österreich
01.03.2026 20:00
Bis zu seinem 80. Geburtstag nächstes Jahr soll ein Museum für Arnold Schwarzenegger in Wien ...
Bis zu seinem 80. Geburtstag nächstes Jahr soll ein Museum für Arnold Schwarzenegger in Wien entstehen. Bei einer Eröffnung würde ihn bestimmt auch Sohn Patrick gerne begleiten wollen.(Bild: APA/Chris Pizzello/Invision/AP)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Nicht nur in seiner Heimat Graz, sondern in auch Wien soll jetzt bald eine neue Pilgerstätte für Fans des „Terminators“ entstehen. Arnold Schwarzenegger wird 2027 80 Jahre alt sein. Bis dahin sollte das Arnie-Museum in der Bundeshaupstadt stehen. 

0 Kommentare

Diese „Krone“-Geschichte lässt keinen kalt. Man muss auch nicht einmal Fan von Arnold Schwarzenegger sein – und dennoch ist klar, das wird ein großer Coup, wenn schon bald ein weiteres, neues Museum zu Ehren des „Terminators“ in Österreich entstehen wird. Konkret sehen diesbezügliche Pläne – wie berichtet – so aus, dass man in der Bundeshauptstadt eine derartige Idee realisieren möchte.

Bis zum 80er soll alles fertig sein
Man wird sich aber ranhalten müssen, denn selbst mit der Zustimmung von Arnie persönlich wird es eine Zeit lang dauern, Sammelstücke aus diversen Kollektionen des Stars zusammenzutragen. Und spätestens 2027 sollte man damit fertig sein, denn dann wird der Steirer 80 Jahre alt.

Das mit Riesenschritten nahende Jubiläum wirft nun die Frage auf den Plan, was mit seinem Museum in seinem Geburtshaus in Thal bei Graz passieren wird. Doch hinter verschlossenen Türen ist das bereits nicht nur zum Politikum geworden, sondern offenbar auch schon entschieden: Wien soll diesbezüglich das Rennen machen.

Am 16. Juni lädt Arnie mit Langthaler zum Öko-Gipfel.
Am 16. Juni lädt Arnie mit Langthaler zum Öko-Gipfel.(Bild: Austrian World Summit)

Schwarzenegger selbst wird dazu spätestens im Juni etwas sagen (müssen), denn dann lädt er mit Mitstreiterin Monika Langthaler zum Austrian World Summit und im Zuge dessen vielleicht auch gleich zu einer Grundsteinlegung für sein neues Museum.

