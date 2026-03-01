Warum ein Affenbaby aus Japan Millionen bewegt

„Punch“ läuft allein über den Kies im Gehege und zieht ein Stofftier hinter sich her. Der Plüsch-Orang-Utan ist zu groß für ihn und bleibt immer wieder an Steinen hängen. Dann dreht sich das Makakenbaby um, hebt ihn auf und klemmt ihn unter den Arm. Wenn andere Affen näherkommen oder ihn wegdrängen, drückt „Punch“ sein Gesicht ins lange Fell und klammert sich fest. Genau solche Momente gingen um die Welt und berührten Millionen Menschen. Vielleicht erkennen sich deshalb so viele in diesem Affen wieder — dieses Gefühl, manchmal nicht dazuzugehören.