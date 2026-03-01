Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer ist nach dem 2:2 gegen die Austria und dem Erreichen der Meistergruppe richtig stolz auf seine Truppe! Hier die Stimmen zum Spiel:
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer, via „Sky“): „Ich muss meiner Mannschaft nicht nur ein großes Lob aussprechen, sondern ein übersteigertes Lob. Wenn einer gesagt hätte, dass wir nach neun Runden, dass wir dann eigentlich eine Runde, bevor das endet, einziehen, dann ist das fantastisch für uns. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, leider nicht nur Schönes, aber das ist absolut ein schöner Moment und ich bin riesig stolz auf meine Mannschaft, auch wenn man es nicht so sieht. Es ist großartig, was sie gemacht haben. Bis auf kurz nach der Pause, als wir den Ausgleich bekommen haben, da waren sie zehn Minuten besser im Spiel. Danach haben wir wieder alles unter Kontrolle gehabt. Nach dem 2:1 hätten wir einige Situationen besser auf das 3:1 ausspielen können. Ich denke, wir haben nach letzter Woche die richtige Reaktion gezeigt. Auch wenn wir es noch besser machen hätten können.“
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Das Spiel war das erwartet anspruchsvolle gegen einen starken LASK, der einen unglaublichen Lauf gehabt hat. Auch unsere Erwartungshaltung war groß, wir wollten unter die Top sechs. Wir sind mutig aufgetreten, haben gekämpft, Ballstafetten gezeigt unter Bedingungen, die nicht so einfach waren. Jeder, der da war, hat zwei Mannschaften gesehen, die unbedingt Punkte mitnehmen wollten. Die Top sechs sind das Ziel, aber wenn man sieht, mit welchen Mitteln wir arbeiten... Sicher sind wir eine Mannschaft um den Strich herum. Aber es ist eine Riesenleistung, dass wir das vor der 22. Runde erreicht haben. Dass wir uns gegen einen LASK, der sehr gut besetzt ist, auf Augenhöhe präsentieren, spricht für uns.“
