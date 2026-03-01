Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer, via „Sky“): „Ich muss meiner Mannschaft nicht nur ein großes Lob aussprechen, sondern ein übersteigertes Lob. Wenn einer gesagt hätte, dass wir nach neun Runden, dass wir dann eigentlich eine Runde, bevor das endet, einziehen, dann ist das fantastisch für uns. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, leider nicht nur Schönes, aber das ist absolut ein schöner Moment und ich bin riesig stolz auf meine Mannschaft, auch wenn man es nicht so sieht. Es ist großartig, was sie gemacht haben. Bis auf kurz nach der Pause, als wir den Ausgleich bekommen haben, da waren sie zehn Minuten besser im Spiel. Danach haben wir wieder alles unter Kontrolle gehabt. Nach dem 2:1 hätten wir einige Situationen besser auf das 3:1 ausspielen können. Ich denke, wir haben nach letzter Woche die richtige Reaktion gezeigt. Auch wenn wir es noch besser machen hätten können.“