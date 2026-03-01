Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“

Bundesliga
01.03.2026 21:10
LASK-Trainer Dietmar Kühbauer
LASK-Trainer Dietmar Kühbauer(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer ist nach dem 2:2 gegen die Austria und dem Erreichen der Meistergruppe richtig stolz auf seine Truppe! Hier die Stimmen zum Spiel:

0 Kommentare

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer, via „Sky“): „Ich muss meiner Mannschaft nicht nur ein großes Lob aussprechen, sondern ein übersteigertes Lob. Wenn einer gesagt hätte, dass wir nach neun Runden, dass wir dann eigentlich eine Runde, bevor das endet, einziehen, dann ist das fantastisch für uns. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, leider nicht nur Schönes, aber das ist absolut ein schöner Moment und ich bin riesig stolz auf meine Mannschaft, auch wenn man es nicht so sieht. Es ist großartig, was sie gemacht haben. Bis auf kurz nach der Pause, als wir den Ausgleich bekommen haben, da waren sie zehn Minuten besser im Spiel. Danach haben wir wieder alles unter Kontrolle gehabt. Nach dem 2:1 hätten wir einige Situationen besser auf das 3:1 ausspielen können. Ich denke, wir haben nach letzter Woche die richtige Reaktion gezeigt. Auch wenn wir es noch besser machen hätten können.“

Lesen Sie auch:
Austria Wien und der LASK stehen in der Meistergruppe.
Remis reicht beiden
Wiener Austria und LASK fixieren Meistergruppe
01.03.2026

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Das Spiel war das erwartet anspruchsvolle gegen einen starken LASK, der einen unglaublichen Lauf gehabt hat. Auch unsere Erwartungshaltung war groß, wir wollten unter die Top sechs. Wir sind mutig aufgetreten, haben gekämpft, Ballstafetten gezeigt unter Bedingungen, die nicht so einfach waren. Jeder, der da war, hat zwei Mannschaften gesehen, die unbedingt Punkte mitnehmen wollten. Die Top sechs sind das Ziel, aber wenn man sieht, mit welchen Mitteln wir arbeiten... Sicher sind wir eine Mannschaft um den Strich herum. Aber es ist eine Riesenleistung, dass wir das vor der 22. Runde erreicht haben. Dass wir uns gegen einen LASK, der sehr gut besetzt ist, auf Augenhöhe präsentieren, spricht für uns.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
01.03.2026 21:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.012 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
336.035 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.275 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3711 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
818 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Bundesliga
Doppelpack als Joker
Kiteishvili: „Trainer hat gefragt, ob ich …“
Stimmen zum Spiel
Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“
Rapid benachteiligt?
Hoff Thorup: „Deutlichster Elfmeter in der Saison“
Bundesliga
Ried verliert beim GAK, darf aber noch hoffen
Joker sticht beim WAC
Rot und zwei Elfer! Kiteishvili rettet Sturm Remis

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf