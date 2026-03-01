Vorteilswelt
Der KAC ist Zweiter

Nach VSV-Pleite: Pre-Playoff-Duelle stehen fest

Kärnten
01.03.2026 19:55
Adam Helewka
Adam Helewka(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Von Stefan Plieschnig und Marcel Santner

Der ICE-Grunddurchgang ist vorbei! Zum Abschluss verlor der KAC gegen die Vienna Capitals mit 2:3 in der Overtime – und rutscht damit hinter Graz auf Rang zwei. Für Villach gab‘s eine 0:1-Niederlage gegen Pustertal. Mittlerweile steht auch fest, gegen wen die Adler am Mittwoch im ersten Match im Pre-Playoff ran müssen. 

Alles offen in der Tabelle war vor dem letzten Spieltagim Grunddurchgang. Jetzt gibt es Gewissheit. Beim KAC-Heimspiel gegen Wien sah in Minute 50 alles nach dem dritten Grunddurchgangssieg des KAC in Folge aus, Matt Fraser hatte aus kurzer Distanz abgestaubt und auf 2:1 gestellt. Aber kurz später gelang ausgerechnet Ex-KAC-Crack Senna Peeters der 2:2-Ausgleich. Weil Graz rund zehn Minuten später mit 3:1 in Linz gewann, überholten die Steirer die Rotjacken ganz kurz vor der Ziellinie – die Furey-Truppe muss sich mit Platz zwei begnügen.

Das sind die Pre-Play-off-Duelle
Bevor der KAC in die Play-offs starten darf, werden noch die restlichen zwei Teams fürs Viertelfinale im Pre-Play-off ermittelt. Da trifft der VSV (0:1-Niederlage gegen Pustertal), der am Ende Achter wird, am Mittwoch daheim auf Linz. Und das mit keinen guten Vorzeichen. Denn nach der 0:1-Niederlage gegen Pustertal zum Abschluss ist man bereits seit über 120 Minuten ohne Torerfolg. Besonders bitter: Fünfmal (!) scheiterte man gegen die Südtiroler im Powerplay, davon einmal sogar in doppelter Überzahl.

In der anderen Pre-Play-off-Paarung empfängt Wien die Ungarn aus Fehervar. Das zweite Spiel steigt am Freitag, ein mögliches drittes Duell ist für Sonntag anberaumt.

Kärnten
01.03.2026 19:55
Kärnten

