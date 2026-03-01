Nach VSV-Pleite: Pre-Playoff-Duelle stehen fest

Alles offen in der Tabelle war vor dem letzten Spieltagim Grunddurchgang. Jetzt gibt es Gewissheit. Beim KAC-Heimspiel gegen Wien sah in Minute 50 alles nach dem dritten Grunddurchgangssieg des KAC in Folge aus, Matt Fraser hatte aus kurzer Distanz abgestaubt und auf 2:1 gestellt. Aber kurz später gelang ausgerechnet Ex-KAC-Crack Senna Peeters der 2:2-Ausgleich. Weil Graz rund zehn Minuten später mit 3:1 in Linz gewann, überholten die Steirer die Rotjacken ganz kurz vor der Ziellinie – die Furey-Truppe muss sich mit Platz zwei begnügen.