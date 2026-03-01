Graz gewinnt Grunddurchgang – KAC unterliegt Caps

Die Capitals beendeten in Klagenfurt eine lange Niederlagenserie. Der Rekordmeister hatte die jüngsten zwölf Duelle gewonnen und war in der Heidi Horten-Arena gegen die Wiener seit März 2022 ungeschlagen. Senna Peeters traf 44 Sekunden, nachdem Matt Fraser den KAC in Führung gebracht hatte, zum 2:2, Randy Gazzola machte in der Verlängerung den Sieg perfekt. Die Capitals sicherten sich damit aus eigener Kraft Platz sieben und das Heim- und Wahlrecht für das Pre-Play-off. Sie entschieden sich für Fehervar, das sich im ungarischen Derby mit Ferencvaros Budapest mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung den Aufstieg gesichert hat. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells aus dem Vorjahr, in dem sich Fehervar durchgesetzt hatte.