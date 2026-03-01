Vorteilswelt
ICE-Eishockeyliga

Graz gewinnt Grunddurchgang – KAC unterliegt Caps

Eishockey
01.03.2026 20:46
Jubel bei den 99ers
Jubel bei den 99ers(Bild: Graz99ers)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Graz99ers gehen als Nummer eins in das Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga. Die Steirer besiegten am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs in Linz die Black Wings und fingen den KAC an der Tabellenspitze noch ab. Die Klagenfurter unterlagen den Vienna Capitals zu Hause 2:3 nach Verlängerung. 

0 Kommentare

Als Tabellensiebenter durften die Caps anschließend den Gegner für das Pre-Play-off wählen und entschieden sich für Fehervar. Das zweite Duell bestreiten der VSV und Linz.

Lesen Sie auch:
Die mitgereisten Grazer Fans durften am Ende jubeln.
Dank 3:1-Sieg in Linz
Heiß am Eis! 99ers sind die Nummer eins der Liga
01.03.2026

Die Capitals beendeten in Klagenfurt eine lange Niederlagenserie. Der Rekordmeister hatte die jüngsten zwölf Duelle gewonnen und war in der Heidi Horten-Arena gegen die Wiener seit März 2022 ungeschlagen. Senna Peeters traf 44 Sekunden, nachdem Matt Fraser den KAC in Führung gebracht hatte, zum 2:2, Randy Gazzola machte in der Verlängerung den Sieg perfekt. Die Capitals sicherten sich damit aus eigener Kraft Platz sieben und das Heim- und Wahlrecht für das Pre-Play-off. Sie entschieden sich für Fehervar, das sich im ungarischen Derby mit Ferencvaros Budapest mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung den Aufstieg gesichert hat. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells aus dem Vorjahr, in dem sich Fehervar durchgesetzt hatte.

(Bild: GEPA)

Heimvorteil für Caps und VSV
Das Pre-Play-off, in dem die zwei letzten Plätze für das Viertelfinale (ab 10. März) ausgespielt werden, wird im „best-of-three“-Modus kommende Woche am Mittwoch, Freitag und falls notwendig Sonntag gespielt. Die Caps und der VSV haben im ersten und eventuell dritten Spiel Heimvorteil. Die Linzer konnten von der 0:1-Heimniederlage der Villacher gegen die Pustertal Wölfe nicht profitieren. Die Black Wings verloren gegen Graz und blieben einen Punkt hinter den Kärntnern.

Schlusslicht HC Innsbruck (1:4 bei Red Bull Salzburg) und die Pioneers Vorarlberg (1:4 zu Hause gegen HCB Südtirol) bezogen in ihrem letzten Saisonspiel Niederlagen.

Sonntag, 01.03.2026

EC-KAC – Vienna Capitals 2:3 n.V. (0:0,1:1,1:1,0:1)

EC Salzburg – HC Innsbruck 4:1 (2:0,1:0,1:1)

Fehervar AV19 – Ferencvaros Budapest 3:2 n.V. (0:0,1:1,1:1,1:0)

Black Wings Linz – Graz99ers 1:3 (0:1,1:1,0:1)

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol 1:4 (0:3,1:0,0:1)

EC VSV – Pustertal Wölfe 0:1 (0:1,0:0,0:0)

Eishockey
01.03.2026 20:46
Mehr Eishockey
ICE-Eishockeyliga
Graz gewinnt Grunddurchgang – KAC unterliegt Caps
Dank 3:1-Sieg in Linz
Heiß am Eis! 99ers sind die Nummer eins der Liga
Der KAC ist Zweiter
Nach VSV-Pleite: Pre-Playoff-Duelle stehen fest
NHL
Klare Niederlagen für Österreicher-Klubs
Krone Plus Logo
99ers-Crack Ganahl
„Ich bin nach Graz gekommen, um Meister zu werden“

