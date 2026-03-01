Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppelpack als Joker

Kiteishvili: „Trainer hat gefragt, ob ich …“

Bundesliga
01.03.2026 22:08
Otar Kiteishvili
Otar Kiteishvili(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er kam, traf – und rettete Sturm Graz mit einem Doppelpack beim Wolfsburger AC ein 2:2. Nach dem Spiel verriet Otar Kiteishvili, wie es zu seiner Einwechslung kam. 

0 Kommentare

„Das Spiel hat sich wegen der Überzahl verändert, nicht wegen mir“, stellte  der Georgier im Gespräch mit „Sky“ klar. Doch ohne eine einzige Ballberührung übernahm Kiteishvili Verantwortung und nützte einen Elfer zum Anschlusstreffer, den zweiten verwertete er im Nachschuss zum 2:2-Endstand.

(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

„Der Trainer hat mich gefragt, ob ich reinkommen und den Elfmeter schießen möchte. Ich habe mich sicher gefühlt und ja gesagt“, so Kiteishvili selbstverständlich. „Sie waren in den ersten sechzig Minuten nicht so viel besser, aber sie haben ihre Chancen genutzt. Es ist für uns noch zu wenig. Wir müssen uns in den Hauptabschnitten noch verbessern. Am Ende gab es dann die bekannten Umstände, für die wir auch einiges aufgewendet haben, unter denen wir das Spiel nicht verloren haben, aber wir hätten noch mehr Chancen herausspielen und das Spiel gewinnen sollen.“​​​​​

Lesen Sie auch:
Pünktlich zum Elfmeter kam Otar Kiteishvili
Joker sticht beim WAC
Rot und zwei Elfer! Kiteishvili rettet Sturm Remis
01.03.2026

„Anschlusstreffer war sehr wichtig“
Trainer Fabio Ingolitsch sah es ähnlich. Sein Fazit: „Wir haben heute Moral bewiesen. Wenn du 2:0 beim – in Anführungszeichen – Angstgegner bist, bei dem du in den letzten Jahren sehr wenig geholt hast, ist das ein Nackenschlag. Der Elfmeter und der Anschlusstreffer waren sehr wichtig. Die Rote Karte ist uns natürlich auch entgegengekommen, wir haben aber auch viel in das Spiel vorne rein investiert und uns nicht aufgegeben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
01.03.2026 22:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.012 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
336.035 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.275 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3711 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
818 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Bundesliga
Doppelpack als Joker
Kiteishvili: „Trainer hat gefragt, ob ich …“
Stimmen zum Spiel
Didi Kühbauer: „Großartig, was sie gemacht haben“
Rapid benachteiligt?
Hoff Thorup: „Deutlichster Elfmeter in der Saison“
Bundesliga
Ried verliert beim GAK, darf aber noch hoffen
Joker sticht beim WAC
Rot und zwei Elfer! Kiteishvili rettet Sturm Remis

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf