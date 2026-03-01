Kiteishvili: „Trainer hat gefragt, ob ich …“

„Der Trainer hat mich gefragt, ob ich reinkommen und den Elfmeter schießen möchte. Ich habe mich sicher gefühlt und ja gesagt“, so Kiteishvili selbstverständlich. „Sie waren in den ersten sechzig Minuten nicht so viel besser, aber sie haben ihre Chancen genutzt. Es ist für uns noch zu wenig. Wir müssen uns in den Hauptabschnitten noch verbessern. Am Ende gab es dann die bekannten Umstände, für die wir auch einiges aufgewendet haben, unter denen wir das Spiel nicht verloren haben, aber wir hätten noch mehr Chancen herausspielen und das Spiel gewinnen sollen.“​​​​​