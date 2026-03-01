Unbekannte beschmieren zweisprachige Ortstafeln

Kopfschütteln und Empörung

Die Schmieraktion sorgt bei vielen für Empörung. „Dieser Angriff richtet sich nicht nur gegen die kroatische Volksgruppe, sondern gegen das gesamte Miteinander im Burgenland“, teilte die kroatischen Vertretungsorganisationen in Österreich mit. Zweisprachigkeit sei ein selbstverständlicher Teil der Identität und des Zusammenlebens im Burgenland, betonte auch ÖVP-Landesparteichef Christoph Zarits. Den Tätern richtete er aus: „Nemamo mjesta za to (Dafür gibt es bei uns keinen Platz).“ Und ein Spaziergänger in Steinbrunn meinte: „Ich bin stolz, Teil der burgenländisch-kroatischen Volksgruppe zu sein. Da können irgendwelche Hinterwälder sprühen, was sie wollen.“