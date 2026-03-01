Vorteilswelt
Stille Lebensretter

Diese Hunde spüren Gefahr, bevor sie sichtbar wird

Tierecke
01.03.2026 05:15
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Manchmal sind es die stillen Helden, die das Leben maßgeblich verändern. Geschichten von Kindern, Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen zeigen: Mit einem Asistenzhund an der Seite ist der Alltag nicht nur sicherer, sondern auch reicher an Liebe, Nähe und Lebensqualität. Dieses außergewöhnliche Engagement von Mensch und Tier wurde nun erstmals mit einem Jury-Preis gekrönt. 

0 Kommentare

Sanft stupst Labradoodle „Lotti“ mit der Nase an Noahs Hand, als würde sie  „Komm, streichel mich!“ sagen. Freudig kommt der Siebenjährige dieser Bitte nach und umarmt die schwarze Hündin sanft. „Sie ist meine große Schwester und passt immer auf mich auf“. Doch an dieser kindlichen Fantasie ist etwas Wahres dran. Denn seit dem Kleinkindalter leidet Noah an Typ 1 Diabetes und „Lotti“ ist sein medizinischer Signalhund.  

Tierecke
01.03.2026 05:15
Loading
