Diese Hunde spüren Gefahr, bevor sie sichtbar wird

Sanft stupst Labradoodle „Lotti“ mit der Nase an Noahs Hand, als würde sie „Komm, streichel mich!“ sagen. Freudig kommt der Siebenjährige dieser Bitte nach und umarmt die schwarze Hündin sanft. „Sie ist meine große Schwester und passt immer auf mich auf“. Doch an dieser kindlichen Fantasie ist etwas Wahres dran. Denn seit dem Kleinkindalter leidet Noah an Typ 1 Diabetes und „Lotti“ ist sein medizinischer Signalhund.