Alle Infos hier LIVE!

Ayatollah Khamenei tot: Iran droht mit Vergeltung

Außenpolitik
01.03.2026 06:54
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

In einer militärischen Offensive hat Israel am Samstag gemeinsam mit den USA einen „präventiven“ Luftschlag gegen den Iran gestartet. Dabei kam es zu massiven Angriffen auf iranische Ziele. Der Iran reagierte darauf mit Raketenbeschuss, unter anderem auf US-Militäreinrichtungen. Dabei kam auch das iranische Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei zu Tode. Lesen Sie hier die aktuellen Ereignisse in unserem Live-Ticker.

0 Kommentare

Die Kriegshandlungen rund um den Iran sind auch in der Nacht auf Sonntag weitergegangen. Der Iran feuerte zahlreiche Raketen auf Israel, US-Militärstützpunkte und deren arabische Verbündete.

Die israelische Armee begann eine neue Angriffswelle. Im Visier: Abschussstellungen für ballistische Raketen sowie die Luftabwehrsysteme des Erzfeindes. Die systematischen Bombardements sollen „ununterbrochen“ fortgeführt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Bei dem „Präventivschlag“ Israels und der USA gegen den Iran kam auch das iranische Oberhaupt, Ayatollah Ali Khamenei, zu Tode.

Lesen Sie hier die aktuellen Ereignisse im Live-Ticker:

Außenpolitik
01.03.2026 06:54
