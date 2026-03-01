Ayatollah Khamenei tot: Iran droht mit Vergeltung

In einer militärischen Offensive hat Israel am Samstag gemeinsam mit den USA einen „präventiven“ Luftschlag gegen den Iran gestartet. Dabei kam es zu massiven Angriffen auf iranische Ziele. Der Iran reagierte darauf mit Raketenbeschuss, unter anderem auf US-Militäreinrichtungen. Dabei kam auch das iranische Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei zu Tode. Lesen Sie hier die aktuellen Ereignisse in unserem Live-Ticker.