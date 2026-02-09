Frau eines Anwalts soll Einbruch fingiert haben

Einbruchs-Ermittlungen bereits eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits das ursprünglich gegen die Männer geführte Ermittlungsverfahren wegen schweren Einbruchsdiebstahls eingestellt. Die Anklagebehörde geht demnach gesichert davon aus, dass es keinen Einbruch gegeben hat. Dafür wird der Frau des Anwalts in diesem Zusammenhang das Vortäuschen einer strafbaren Handlung, Verleumdung und falsche Zeugenaussage vorgeworfen.

Damit nicht genug. Sie soll im vergangenen August auch einen bettlägerigen Mann bestohlen haben, in dessen Wohnung sie aus- und einging, weil sie mit dessen Schwester gut bekannt war. Bei einem Besuch soll sie dem auf Medikamente angewiesenen kranken Mann Bargeld, Laptop und weitere Wertgegenstände weggenommen haben. Für die bereits mehrfach vorbestrafte Frau gilt die Unschuldsvermutung.

Jurist seit Ende 2025 in Konkurs

Die Kanzlei des Wiener Rechtsanwalts, der auch regelmäßig als Strafverteidiger in Erscheinung trat, existiert nicht mehr. Über das Vermögen des Juristen wurde Ende 2025 der Konkurs eröffnet, wobei die Entscheidung mit 28. Juni 2026 in Rechtskraft erwuchs. Damit ist ex lege die Berufsberechtigung des Mannes erloschen. Er darf nicht mehr anwaltlich tätig sein. Infolge der Streichung aus der Anwaltsliste kommt er auch für Verfahrenshilfen nicht mehr in Betracht.