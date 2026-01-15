Falsche Staatsanwältin zockt Pensionistinnen ab

„Freundin hat Unfall verursacht“

Ähnlich erging es einer 92-Jährigen ein paar Tage später. Ihr wurde erzählt, eine Freundin hätte einen Unfall verursacht, bei dem eine Radfahrerin verstorben sei. Zunächst wurden von ihr 90.000 Euro gefordert. Weil sie so viel Geld nicht zu Hause hatte, „einigte“ man sich auf 15.600 Euro sowie Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro. Sie übergab an der Haustür das Geld vermutlich demselben Täter. Er war in beiden Fällen rund 40 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet.